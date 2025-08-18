TNI-Polri, 2 Alat Negara Kembali Diingatkan untuk Tetap Bersinergi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kanan).(MGN)

KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh personel TNI-Polri untuk bersinergi menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Hal ini disampaikannya usai perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Jenderal Listyo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri sangat penting. Khususnya, menjaga suasana kondusif selama perayaan bulan kemerdekaan.

"Khususnya saya Kapolri dan juga Panglima (TNI Jenderal Agus Subiyanto) untuk kemudian bisa bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan, untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkan program-program yang akan mendukung kesejahteraan rakyat untuk Indonesia Emas 2025,” kata Kapolri Jenderal Listyo dalam keterangan tertulis, Senin (18/8).

Institusi Besar?

Listyo memastikan koordinasi dan sinergitas dua institusi besar negara itu akan terus diperkuat. Terutama, dalam memastikan rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung aman dan penuh makna.

“Saya kira kami, Panglima, sama saya, terus bersinergi mempersiapkan pengamanan dan tentunya kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujar Kapolri.

Penampilan Apik?

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan apresiasi terhadap kelancaran upacaran HUT ke-80 RI kemarin. Ia menyoroti penampilan apik para pasukan pengibar bendera dan atraksi udara yang melibatkan kekuatan TNI-Polri.

“Dari mulai proses pengibaran bendera saya melihat sangat bagus sekali dari kelompok pengibar bendera. Kemudian saat demo juga pesawat dari TNI-Polri menunjukkan profesionalisme, bagus,” ujar Jenderal TNI Agus.

Rangkaian upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Minggu, 17 Agustus 2025 berlangsung khidmat dan meriah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengapresiasi kelancaran acara serta tingginya partisipasi masyarakat yang hadir langsung di lokasi.

Upacara HUT RI tahun ini tak hanya menjadi simbol kenegaraan. Melainkan juga menjadi ruang pertemuan rakyat dan pemimpinnya, menandai semangat kolaborasi untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. (Yon/P-3)