Gala Dinner Worcas Group Di Jakarta, Rayakan Kebersamaan dengan Mitra Bisnis dan Karyawan

Ilustrasi(Dok ist)

BERTEMPAT di hotel The St. Regis Jakarta, Worcas Group menggelar Gala Dinner eksklusif yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang peserta, terdiri dari karyawan wilayah Jakarta, mitra bisnis, serta supplier Worcas. Mengusung tema “Stronger Together: Building the Future of Innovation”, acara ini menjadi simbol nyata komitmen Worcas dalam memperkuat sinergi dan merayakan semangat kebersamaan menuju masa depan yang lebih inovatif.

Dipimpin langsung oleh Direktur Worcas Group, Roysevelt, Gala Dinner ini menjadi ajang silaturahmi hangat dan penuh makna antara jajaran manajemen, para mitra usaha, serta seluruh tim operasional di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Acara ini juga menjadi semakin istimewa dengan kehadiran INKOPPOL (Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia) yang diwakili oleh Irjen Pol (Purn.) Drs. H. Mudji Waluyo selaku Kepala Divisi Perdagangan INKOPPOL. Kerja sama antara Worcas Group dan INKOPPOL ke depan diharapkan dapat mendorong inovasi dalam sistem distribusi dan penguatan ekonomi berbasis kemitraan.

Baca juga : Menpora Tegaskan Peran Strategis Olahraga di Kancah Global

“Kami percaya bahwa kebersamaan adalah fondasi dari pertumbuhan. Melalui kolaborasi dengan mitra strategis seperti INKOPPOL dan dedikasi dari seluruh karyawan, kita membangun masa depan yang lebih kuat dan inovatif,” ujar Roysevelt dilansir dari keterangan resmi, Rabu (6/8).

Tak hanya menonjolkan nilai-nilai sinergi, Gala Dinner ini juga diisi dengan jamuan makan malam eksklusif yang mempererat hubungan antar tim dan mitra bisnis. Suasana keakraban terasa hangat di tengah kemewahan venue, disertai hiburan tarian, musik dan momen-momen apresiasi.

Sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan, Worcas Group juga mengadakan sesi pembagian doorprize dan grandprize untuk karyawan terbaik. Apresiasi ini menjadi bukti nyata bahwa kontribusi individu di dalam perusahaan sangat dihargai dan menjadi bagian penting dari keberhasilan kolektif.

“Acara ini adalah wujud terima kasih kami. Mereka bukan sekadar karyawan, mereka adalah pondasi dari semua inovasi yang kami bangun,” tandas Roysevelt. (H-2)