AHY: Pidato Presiden Jadi Momentum Satukan Energi Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) .(MI)

KETUA Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat sekaligus pemantik semangat seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama.

Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, kemandirian, serta kesiapan negara dalam menghadapi berbagai tantangan di usia ke-80 tahun Indonesia.

Menurut AHY, pesan yang disampaikan presiden memuat ajakan untuk memusatkan kembali energi nasional demi mencapai cita-cita besar.

"Tentunya kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke-80 tahun Indonesia harus semakin berdaulat, semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi," ujarnya kepada pewarta seusai menghadiri pidato presiden di dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan, seluruh aspek yang dipaparkan dalam pidato presiden memiliki bobot yang sangat mendasar. Dari sisi ekonomi, AHY menyoroti perlunya daya saing yang terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global. Ia juga menekankan bahwa kekayaan alam harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Ia juga menilai penguatan hubungan internasional, diplomasi, dan pertahanan menjadi hal mendesak di tengah situasi global yang penuh gejolak. "Artinya bangsa Indonesia juga harus menunjukan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional," ungkapnya.

Bagi AHY, pesan tersebut relevan dengan kondisi geopolitik saat ini, di mana tantangan eksternal semakin kompleks dan membutuhkan strategi nasional yang terintegrasi. Ia menegaskan, momentum itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Ini semua juga menjadi momentum 20 tahun Indonesia menuju 2045. Oleh hari ini kita semua harus bekerja sama seluruh elemen bangsa termasuk melalui agenda prioritas dan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (Mir/P-2)