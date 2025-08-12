Yaqut Cholil Qoumas Buka Suara usai Dicegah ke Luar Negeri oleh KPK

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Berdasarkan pemberitaan di sejumlah media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Keputusan Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Tidak hanya Yaqut, ada dua individu lain yang juga mendapat perlakuan serupa. Kebijakan ini terkait dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum, melalui juru bicaranya Anna Hasbie menyampaikan pernyataan sikap berikut:
"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan media untuk tidak melakukan spekulasi yang dapat mengganggu proses hukum," ujar Jubir Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie.
Ia memastikan Yaqut akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan dan kepatuhan hukum dalam setiap langkahnya. (E-3)
