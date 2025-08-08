Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

M Ilham Ramadhan Avisena
08/8/2025 22:18
Prabowo Beri Arahan dan Lepas Keberangkatan Retret Anggota Kadin Indonesia
Prabowo Beri Arahan dan Lepas Keberangkatan Retret Anggota Kadin Indonesia(Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, pada 8 hingga 10 Agustus 2025.

Pertemuan berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (8/8), dihadiri sekitar 230 anggota KADIN yang terdiri dari pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan para peserta dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. "Atas undangan Ketua Umum Kadin Indonesia, Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retret tersebut," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Teddy juga menjelaskan tujuan pelaksanaan retret pengurus Kadin. Menurutnya, itu dilaksanakan untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, dan wawasan kebangsaan para anggota Kadin. 

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (P-4)



Editor : Akmal
