Kadin Dukung Konsep Indonesia Incorporated Lewat Retret di Magelang

Presiden Prabowo Subianto melepas anggota Kadin Indonesia ke acara Retret.(Antara)

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung sinergi pemerintah dan pelaku usaha melalui konsep Indonesia Incorporated (Indonesia Inc). Salah satu wujud dukungan tersebut adalah penyelenggaraan retret di Magelang, Jawa Tengah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (9/8), mengatakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah siap mendukung berbagai program demi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kadin Retret yang berlangsung di Akademi Militer Magelang pada 8-10 Agustus 2025 ini dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden meminta Kadin untuk menguatkan konsep Indonesia Inc demi mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi, yakni masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Baca juga : Presiden Prabowo Subianto akan Kukuhkan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin

Prabowo menegaskan tidak boleh ada warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mengajak pelaku usaha menengah dan besar membantu usaha kecil, mikro, serta masyarakat yang tertinggal, termasuk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Anindya mengapresiasi Presiden yang meluangkan waktu untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada pengurus Kadin pusat maupun daerah. “Pesan Bapak Presiden tadi sangat menggugah,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pelepasan keberangkatan anggota Kadin retreat dilakukan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (8/8) malam. Acara tersebut dihadiri sekitar 230 anggota Kadin Indonesia, dipimpin langsung oleh Anindya Bakrie. (Ant/E-3)