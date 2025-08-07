Profil Mayer Wenda: Buronan sejak 2014, Dalang Serangkaian Aksi Teror!

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh utama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. Operasi ini menjadi pukulan telak terhadap jaringan separatis bersenjata di Papua.
Mayer Wenda tercatat sebagai buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014, dengan rekam jejak yang mengerikan. Ia terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Papua, di antaranya:
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa operasi penindakan dilakukan pada Selasa (5/8) pukul 16.30 WIT di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Operasi ini merupakan hasil tindak lanjut dari informasi intelijen dan laporan masyarakat.
Saat hendak ditangkap, Mayer Wenda melakukan perlawanan bersenjata bersama kelompoknya. TNI pun mengambil tindakan tegas dan terukur. Kontak tembak tidak terhindarkan, dan Mayer Wenda dinyatakan tewas di lokasi bersama satu orang lainnya yang diduga adiknya, Dani Wenda.
Dari lokasi kontak tembak, TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting:
Kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi dan penanganan lanjutan.
Kristomei menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Seluruh tindakan prajurit TNI dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai aturan hukum. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Papua,” tegasnya.
Meski bersifat ofensif, TNI tetap menekankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis dalam penyelesaian konflik di Papua. Kristomei menambahkan bahwa keberhasilan operasi tidak mengesampingkan upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian dan stabilitas melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan non-kekerasan. (Z-10)
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil melumpuhkan salah satu tokoh utama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, y
TOKOH Organisasi Papua Merdeka (OPM) Mayer Wenda tewas setelah penyergapan oleh TNI. Mayer Wenda alias Kuloi Wonda masuk dalam daftar nama yang paling dicari, berikut kronologinya
Pangko-ops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan pasukannya saat ini ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong pembangunan atau perbaikan gereja bersama masyarakat
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved