Andi Gani dan Pimpinan Serikat Buruh Sampaikan Dukungan ke Ganjar Pranowo

CALON presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui serikat buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2023. Pertemuan dilakukan di Kantor Badan Perwakilan Jawa Tengah, Jakarta Selatan.

Pada pertemuan hari ini, Ganjar yang juga merupakan Gubernur Jawa Tengah menemui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin oleh Andi Gani Nena Wea.

Presiden KSPSI Andi Gani yang tiba di Kantor Badan Perwakilan Jawa Tengah pada pukul 17.00 WIB, secara terang-terangan menyampaikan dukungan konfederasinya pada pencalonan Ganjar sebagai Presiden. Ia menyebut Ganjar sebagai calon presiden yang dibutuhkan saat ini, karena Ganjar mau untuk menemui dan berdialog dengan kaum buruh.

"Sebagai konfederasi serikat buruh terbesar se-Indonesia, akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar-lah pemimpin yang berani menemui buruh. Langsung turun berdialog. Berani bertanya. Itulah yang dibutuhkan sebagai pemimpin masa depan Indonesia," ucapnya sesaat sebelum memasuki tempat pertemuan.

Adapun hari ini, ia dan beberapa petinggi serikat buruh akan menyampaikan aspirasi serta masalah-masalah yang dihadapi buruh di Indonesia.

"Kami ingin Pak Ganjar dari awal sebelum memimpin Indonesia tahu betul bagaimana problem buruh ke depan. Agar ketika beliau menjadi presiden, sudah sangat siap untuk menjawab tantangan buruh ke depan," tambahnya.

Selain Andi Gani, pertemuan ini dihadiri oleh 12 pimpinan buruh, seperti Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto.

Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media dan anggota serikat buruh hanya diperkenankan untuk menunggu di area parkir kantor.

Sebelumnya, Ganjar dijadwalkan untuk hadir pada peringatan Hari Buruh di Istora Senayan pada Senin siang. Namun, format pertemuan tersebut diubah menjadi pertemuan di Kantor Perwakilan Jawa Tengah pada sore harinya. (Z-7)