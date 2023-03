Nama Calon Pendamping Anies Masih Rahasia, Ini Alasannya

KETUA DPP NasDem Willy Aditya menyebut bakal Koalisi Perubahan masih merahasiakan nama calon pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ada sejumlah pertimbangan kenapa nama-nama calon RI 2 yang diusung koalisi yang dibentuk Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu belum diumumkan ke publik.

"Ini kan bagian dari element of suprise juga," kata Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (28/2).

Alasan lain yaitu masih dalam tahap pembahasan di tim kecil. Setelah itu, tim kecil akan mengonfirmasi kesediaan mereka untuk dipertimbangkan menjadi calon pendamping Anies.

"Kita belum konfirmasi juga satu persatu ya. Tentu butuh konfirmasi dan lain sebagainya," ungkap dia.

Namun, dia memastikan sosok yang dipilih nanti adalah yang terbaik. Apalagi, sudah ada tiga kriteria calon RI 2 yang dipilih Anies yaitu berkontribusi terhadap pemenangan, menstabilkan koalisi, dan mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif.

"Yang penting best of the best jadi standing point. Itu lah yang menjadi patokan kita untuk memberikan persembahan kepada rakyat Indonesia," tuturnya.

Dia menyampaikan informasi tersebut nantinya bakal diumumkan. Semua pihak diminta sabar menunggu hasil akhir penggodokan.

"Nanti akan kita sampaikan" pungkasnya.(OL-5)