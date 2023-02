Demokrat: Tidak Ada Perdebatan lagi untuk Deklarasi Koalisi Perubahan

PARTAI Demokrat meyakini Koalisi Perubahan bakal segera terbentuk. Pasalnya, sudah tidak ada perdebatan serius di tim kecil yang bertugas membangun Koalisi Perubahan.

"Sejauh yang saya pahami, sudah tidak ada perdebatan terkait mekanisme persiapan untuk deklarasi Koalisi Perubahan," kata Deputi Balitbang DPP Demokrat Syahrial Nasution saat dihubungi, Rabu, 8 Februari 2023.

Dia tak mempermasalahkan aspirasi dari masing-masing partai terkait deklarasi Koalisi Perubahan. Seperti aspirasi Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali yang menginginkan agar peresmian Sekretariat Perubahan (Sekper) didahului dengan deklarasi koalisi.

Namun, masing-masing partai calon mitra koalisi punya mekanisme internal organisasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi. Berbagai aspirasi itu nanti disampaikan dalam tim kecil.

Dia mengungkapkan kinerja tim kecil sudah sangat baik sejauh ini. Mereka mampu mencari titik temu dari aspirasi masing-masing partai, "Termasuk aspirasi Bacapres Anies Baswedan," ungkap dia.

Dia mengklaim semua proses yang dilalui sudah berkemajuan. Tak hanya membentuk dan meresmikan, tim kecil juga sudah menyusun strategi untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Semua proses berjalan progres, on the right track, dan yang utama adalah mengikuti aspirasi masyarakat yang akan ikut memenangkan Koalisi Perubahan," ujar dia. (OL-14)