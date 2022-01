Erick Thohir Dinilai Sebagai Kader NU yang Siap Bertarung sebagai Capres 2024

DUKUNGAN publik kepada Erick Thohir untuk maju sebagai Calon Presiden 2024 semakin menunjukan tren positif. Hal itu terbukti dari hasil Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) yang mencuatkan tiga nama Capres yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU), yakni Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Pergerakan Rakyat Berdaulat, Wahab Talaohu mengatakan, Erick adalah kader NU dan representasi dari aspirasi masyarakat Nahdliyin.

"Dari ketiga nama tersebut hanya Erick Thohir yang menyandang predikat sebagai Nahdliyin. Erick resmi menjadi Anggota Kehormatan Banser setelah melalui pendidikan dan pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser pada 28 November 2021,” kata Wahab Talaohu dalam keterangannya, Jum'at (28/1).

Dukungan pada Erick Thohir bukan semata didasari alasan sentimental atau primordial, melainkan karena publik secara luas melihat rekam jejak, prestasi, serta kinerjanya Erick sejak awal kiprahnya sampai mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Kita harus objektif, bahwa derasnya dukungan kepada Erick semakin kuat karena publik (khususnya Nahdliyin) melihat rekam jejak, kinerja, dan prestasi ET selama memimpin BUMN”, jelas Wahab.

Ditambahkan, reformasi dan transformasi yang dilakukan Erick di tubuh BUMN menjadi terobosan besar yang sangat berdampak positif bagi perekonomian nasional. Terbukti selama krisis Pandemi, BUMN tetap berdiri kokoh dan tetap bertahan.

“Selain itu, komitmen Erick untuk 'bersih-bersih' di tubuh BUMN dengan pemberantasan korupsi adalah sebuah langkah revolusioner yang sangat mendapat kepercayaan publik,” lanjutnya.

Wahab meyakini, Erick Thohir telah menjadi sosok NU yang sangat potensial dan dapat maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang.

“Saya menilai, Erick adalah aset NU yang sangat potensial. Kehadiran beliau justru akan semakin memperkuat NU dan menambah ghirah perjuangan masyarakat Nahdliyin. Erick tidak punya beban masa lalu dan sangat visioner menatap masa depan,” tegasnya. (OL-13)

