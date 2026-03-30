Berikut Penyebab Motor Matic Sering Mati saat Berhenti(freepik)

MOTOR matic sering mati adalah kondisi ketika mesin motor otomatis tiba-tiba mati sendiri, terutama saat berhenti di lampu merah, jalan pelan, saat langsam.

Motor matic sering mati berarti mesin tidak mampu mempertahankan putaran stabil, sehingga akhirnya mati tanpa dimatikan oleh pengendara.

Berikut 9 Penyebab Motor Matic Sering Mati saat Berhenti

1. Karburator Kotor

Kotoran pada karburator membuat suplai bahan bakar tidak stabil, sehingga mesin mudah mati saat idle.

2. Injektor Tersumbat

Jika injektor kotor, bensin tidak menyemprot dengan baik, mesin jadi brebet lalu mati.

3. Setelan Idle Terlalu Rendah

Putaran mesin saat langsam terlalu kecil, jadi mesin tidak kuat bertahan saat berhenti.

4. Aki Lemah

Aki yang mulai soak bisa mengganggu sistem kelistrikan, terutama pada motor injeksi.

5. Busi Kotor atau Rusak

Busi yang kotor membuat pembakaran tidak sempurna, sehingga mesin gampang mati.

6. Filter Udara Kotor

Udara yang masuk ke mesin terhambat, campuran bensin dan udara jadi tidak seimbang.

7. Kualitas Bahan Bakar Buruk

Bensin yang kotor atau tidak sesuai oktan bisa menyebabkan mesin tidak stabil.

8. Sistem Pengapian Bermasalah

Komponen seperti koil atau ECU yang bermasalah bisa membuat mesin mati mendadak.

9. CVT atau Komponen Mesin Bermasalah

Bagian seperti roller, v-belt, atau kampas kopling yang aus bisa memengaruhi performa mesin saat berhenti.

Motor matic yang sering mati saat berhenti biasanya disebabkan oleh masalah bahan bakar, udara, atau sistem pengapian. Solusinya rutin servis, cek busi dan aki, gunakan bensin berkualitas. (Z-4)

Sumber: hondacengkareng, jbaindonesia