Spesifikasi BYD Song Ultra EV Terbaru, SUV Listrik 710 Km, Pengisian Daya Cuma 9 Menit!

Spesifikasi BYD Song Ultra EV Terbaru.(Dok. CnEV Post)

BYD Song Ultra EV hadir sebagai salah satu SUV listrik terbaru yang menawarkan kombinasi jarak tempuh panjang, teknologi modern, dan efisiensi tinggi. Model ini menjadi perhatian karena membawa inovasi pada sektor baterai dan pengisian daya.

Perkembangan mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir semakin cepat. Banyak produsen berlomba menghadirkan kendaraan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga praktis digunakan sehari hari. BYD termasuk salah satu merek yang cukup agresif menghadirkan inovasi di segmen ini. Melalui Song Ultra EV, BYD mencoba menawarkan SUV listrik yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari aktivitas harian hingga perjalanan jarak jauh. Dengan ukuran yang cukup besar dan teknologi yang terus diperbarui, mobil ini menjadi salah satu kandidat kuat di kelas SUV listrik menengah.

Baterai dan Jarak Tempuh BYD Song Ultra EV menggunakan baterai jenis Blade Battery berbasis LFP. Teknologi ini dikenal memiliki tingkat keamanan yang baik serta umur pakai yang panjang. Mobil ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas baterai, yaitu 68,4 kWh dan 82,7 kWh. Dengan kapasitas tersebut, jarak tempuhnya berada di kisaran 620 kilometer hingga 710 kilometer berdasarkan standar pengujian CLTC. Angka ini membuatnya cukup menarik bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan listrik dengan kemampuan jelajah jauh tanpa harus sering melakukan pengisian daya.

Kecepatan Pengisian Daya Salah satu hal yang paling banyak dibahas dari BYD Song Ultra EV adalah teknologi pengisian dayanya. Mobil ini diklaim mampu mengisi daya dari 10% hingga mendekati penuh dalam waktu yang sangat singkat pada kondisi tertentu. Pengisian dari 10% ke 70% juga dapat dilakukan dalam waktu beberapa menit saja. Hal ini menjadi nilai penting karena dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, terutama bagi yang sering melakukan perjalanan jauh.

Performa Motor Listrik BYD Song Ultra EV menggunakan motor listrik tunggal dengan sistem penggerak roda belakang. Konfigurasi ini umum digunakan untuk memberikan distribusi tenaga yang lebih seimbang. Tenaga yang dihasilkan mencapai sekitar 270 kW atau setara dengan lebih dari 300 hp. Performa ini sudah cukup untuk memberikan akselerasi yang responsif serta pengalaman berkendara yang nyaman di berbagai kondisi jalan. Kecepatan maksimumnya berada di kisaran 200 km per jam, yang menunjukkan bahwa mobil ini tetap memiliki performa tinggi meskipun fokus pada efisiensi energi.

Dimensi dan Desain Dari segi ukuran, BYD Song Ultra EV termasuk dalam kategori SUV menengah. Panjangnya sekitar 4.850 mm dengan wheelbase 2.840 mm. Dimensi ini memberikan ruang kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang. Selain itu, desain eksteriornya terlihat modern dengan garis bodi yang tegas. Tampilan ini memberikan kesan futuristik sekaligus tetap fungsional untuk penggunaan sehari hari.

Fitur dan Teknologi BYD Song Ultra EV dilengkapi berbagai fitur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan. Salah satunya adalah sistem suspensi pintar yang membantu menjaga kestabilan kendaraan. Selain itu, tersedia juga fitur bantuan pengemudi yang mendukung keselamatan berkendara. Di bagian interior, pengguna akan menemukan tampilan kabin digital dengan layar besar dan sistem hiburan yang modern.

Estimasi Harga Di pasar asalnya, BYD Song Ultra EV diperkirakan memiliki harga yang cukup kompetitif untuk kelas SUV listrik. Jika dibandingkan dengan fitur dan teknologi yang ditawarkan, mobil ini berada pada posisi yang menarik di segmennya. Harga di setiap negara dapat berbeda tergantung kebijakan pajak dan distribusi, namun secara umum BYD dikenal menghadirkan produk dengan nilai yang seimbang antara harga dan fitur.