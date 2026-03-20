Reynaldi Andrian Pamungkas
20/3/2026 17:00
8 Penyebab Mesin Motor Menjadi Karat
Berikut Penyebab Mesin Motor Menjadi Karat(freepik)

MESIN motor berkarat adalah kondisi ketika bagian logam pada mesin sepeda motor mengalami korosi, yaitu proses kimia yang menyebabkan logam berubah menjadi karat akibat reaksi dengan air dan udara.

Karat biasanya muncul sebagai lapisan berwarna cokelat kemerahan pada permukaan mesin. Hal ini terjadi karena logam bereaksi dengan oksigen dan kelembapan.

Berikut 8 Penyebab Mesin Motor Menjadi Karat

1. Sering Terkena Air Hujan

Air hujan mengandung zat asam yang bisa mempercepat proses karat pada bagian mesin, terutama jika tidak segera dikeringkan.

Baca juga : 8 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

2. Jarang Dicuci

Kotoran dan debu yang menempel bisa menyimpan kelembapan, sehingga memicu karat pada mesin.

3. Disimpan di Tempat Lembap

Motor yang disimpan di tempat lembap atau minim sirkulasi udara lebih mudah berkarat karena udara mengandung uap air.

4. Tidak Pernah Dipanaskan

Mesin yang jarang dipakai atau dipanaskan membuat kelembapan menumpuk, sehingga mempercepat korosi.

Baca juga : 8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

5. Lapisan Pelindung Rusak

Cat atau pelindung pada mesin yang terkelupas membuat logam langsung terkena udara dan air.

6. Terkena Air Laut

Air laut mengandung garam yang sangat cepat menyebabkan karat, apalagi jika tidak segera dibersihkan.

7. Jarang Diberi Pelumas

Pelumas atau oli membantu melindungi komponen logam dari gesekan dan karat. Jika jarang diberi, risiko karat meningkat.

8. Usia Motor yang Sudah Tua

Seiring waktu, komponen mesin mengalami keausan dan perlindungan alami berkurang, sehingga lebih mudah berkarat.

Mesin motor berkarat biasanya disebabkan oleh kelembapan, kurang perawatan, dan paparan air. Dengan perawatan rutin seperti mencuci, mengeringkan, dan memanaskan mesin, kamu bisa mencegah karat. (Z-4)

Sumber: suzuki, hondacengkareng



Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

    8 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

    13/3/2026 17:00

    Tenaga yang dihasilkan mesin akan diteruskan melalui sistem transmisi dan rantai atau belt sehingga roda motor dapat berputar dan kendaraan dapat berjalan.

  • Berikut Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

    8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

    08/3/2026 22:00

    Pada umumnya, mesin motor menggunakan sistem pembakaran dalam yang dikenal sebagai Mesin pembakaran dalam, yaitu proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang mesin untuk menghasilkan tenaga.

  • Berikut Penyebab Air Masuk Mesin Motor

    8 Penyebab Air Masuk Mesin Motor

    25/1/2026 22:00

    Kondisi ini sangat berbahaya karena mesin motor seharusnya hanya berisi campuran udara dan bahan bakar, bukan air. Jika air masuk dan mesin dipaksa hidup

  • Berikut Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

    9 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

    22/12/2025 18:30

    Mesin motor bekerja melalui proses hisap menuju kompresi lalu ke pembakaran hingga akhirnya dibuang, yang berulang terus selama mesin hidup.

  • Berikut Penyebab Mesin Motor Ngebul Asap Putih

    8 Penyebab Mesin Motor Ngebul Asap Putih

    23/10/2025 18:00

    Secara sederhana, mesin motor bekerja berdasarkan proses pembakaran di dalam silinder, yang menghasilkan tekanan untuk menggerakkan piston, kemudian diteruskan

