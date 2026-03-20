Berikut Penyebab Mesin Motor Menjadi Karat

MESIN motor berkarat adalah kondisi ketika bagian logam pada mesin sepeda motor mengalami korosi, yaitu proses kimia yang menyebabkan logam berubah menjadi karat akibat reaksi dengan air dan udara.

Karat biasanya muncul sebagai lapisan berwarna cokelat kemerahan pada permukaan mesin. Hal ini terjadi karena logam bereaksi dengan oksigen dan kelembapan.

Berikut 8 Penyebab Mesin Motor Menjadi Karat

1. Sering Terkena Air Hujan

Air hujan mengandung zat asam yang bisa mempercepat proses karat pada bagian mesin, terutama jika tidak segera dikeringkan.

2. Jarang Dicuci

Kotoran dan debu yang menempel bisa menyimpan kelembapan, sehingga memicu karat pada mesin.

3. Disimpan di Tempat Lembap

Motor yang disimpan di tempat lembap atau minim sirkulasi udara lebih mudah berkarat karena udara mengandung uap air.

4. Tidak Pernah Dipanaskan

Mesin yang jarang dipakai atau dipanaskan membuat kelembapan menumpuk, sehingga mempercepat korosi.

5. Lapisan Pelindung Rusak

Cat atau pelindung pada mesin yang terkelupas membuat logam langsung terkena udara dan air.

6. Terkena Air Laut

Air laut mengandung garam yang sangat cepat menyebabkan karat, apalagi jika tidak segera dibersihkan.

7. Jarang Diberi Pelumas

Pelumas atau oli membantu melindungi komponen logam dari gesekan dan karat. Jika jarang diberi, risiko karat meningkat.

8. Usia Motor yang Sudah Tua

Seiring waktu, komponen mesin mengalami keausan dan perlindungan alami berkurang, sehingga lebih mudah berkarat.

Mesin motor berkarat biasanya disebabkan oleh kelembapan, kurang perawatan, dan paparan air. Dengan perawatan rutin seperti mencuci, mengeringkan, dan memanaskan mesin, kamu bisa mencegah karat. (Z-4)

Sumber: suzuki, hondacengkareng