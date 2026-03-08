Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/3/2026 22:00
8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara
Berikut Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara(freepik)

MESIN motor adalah komponen utama pada sepeda motor yang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Mesin ini bekerja dengan cara mengubah energi dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik sehingga roda motor dapat berputar dan kendaraan bisa berjalan.

Pada umumnya, mesin motor menggunakan sistem pembakaran dalam yang dikenal sebagai Mesin pembakaran dalam, yaitu proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang mesin untuk menghasilkan tenaga.

Berikut 8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

1. Bahan Bakar Habis atau Tidak Lancar

Jika bensin hampir habis atau aliran bahan bakar tersumbat, mesin bisa tiba-tiba mati karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar yang cukup.

Baca juga : 8 Penyebab Air Masuk Mesin Motor

2. Busi Bermasalah

Komponen seperti Busi yang kotor atau sudah aus dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga mesin motor mudah mati.

3. Karburator Kotor

Pada motor yang masih menggunakan Karburator, kotoran dapat menyumbat aliran bahan bakar dan membuat mesin tersendat atau mati.

4. Sistem Injeksi Bermasalah

Pada motor injeksi, kerusakan pada sistem Fuel Injection System dapat menyebabkan suplai bahan bakar terganggu.

Baca juga : 9 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

5. Aki Lemah atau Soak

Aki Motor yang lemah dapat mengganggu sistem kelistrikan sehingga mesin bisa mati saat digunakan.

6. Overheat pada Mesin

Mesin yang terlalu panas karena penggunaan lama atau kurang oli dapat menyebabkan motor mati secara tiba-tiba.

7. Filter Udara Tersumbat

Filter udara yang kotor membuat aliran udara ke mesin terhambat sehingga pembakaran tidak optimal.

8. Masalah pada Sistem Kelistrikan

Kabel atau komponen kelistrikan yang longgar atau rusak bisa membuat mesin mati saat berkendara.

Mesin motor yang mati mendadak biasanya disebabkan oleh masalah pada bahan bakar, sistem pembakaran, atau kelistrikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan servis dan perawatan motor secara rutin agar kendaraan tetap aman digunakan. (Z-4)

Sumber: mpmhondajatim, suzuki



Editor : Reynaldi
