Berikut Penyebab Mesin Motor Cepat Panas(freepik)

MESIN sepeda motor adalah komponen utama pada sepeda motor yang berfungsi menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Mesin bekerja dengan cara membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar sehingga menghasilkan energi yang kemudian diubah menjadi tenaga gerak.

Tenaga yang dihasilkan mesin akan diteruskan melalui sistem transmisi dan rantai atau belt sehingga roda motor dapat berputar dan kendaraan dapat berjalan.

Berikut 8 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

1. Oli Mesin Kurang atau Sudah Kotor

Mesin sepeda motor membutuhkan oli untuk melumasi dan mendinginkan komponen di dalamnya. Jika oli kurang atau sudah kotor, gesekan akan meningkat sehingga mesin cepat panas.

Baca juga : 9 Penyebab Mesin Motor Cepat Panas

2. Sistem Pendingin Tidak Berfungsi Baik

Pada motor yang menggunakan radiator, sistem pendingin yang bermasalah dapat membuat suhu mesin naik dengan cepat.

3. Terlalu Lama Terjebak Macet

Saat motor sering berhenti dan berjalan di kemacetan, mesin tetap menyala tetapi aliran udara yang membantu mendinginkan mesin berkurang.

4. Kualitas Bahan Bakar Kurang Baik

Penggunaan bahan bakar dengan kualitas rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga mesin menjadi lebih panas.

Baca juga : 8 Penyebab Mesin Motor Mati Mendadak saat Berkendara

5. Filter Udara Kotor

Filter udara yang kotor membuat suplai udara ke mesin berkurang sehingga proses pembakaran tidak optimal dan suhu mesin meningkat.

6. Busi Bermasalah

Busi yang kotor atau rusak dapat mengganggu proses pembakaran sehingga mesin bekerja lebih berat dan mudah panas.

7. Setelan Karburator atau Injeksi Tidak Tepat

Campuran bahan bakar dan udara yang tidak seimbang dapat menyebabkan pembakaran terlalu panas di dalam mesin.

8. Beban Motor Terlalu Berat

Membawa beban berlebihan atau sering memacu motor dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama dapat membuat mesin bekerja lebih keras.

Agar mesin motor tidak cepat panas coba rutin mengganti oli mesin, bersihkan filter udara secara berkala, gunakan bahan bakar yang sesuai rekomendasi, serta servis motor secara rutin di bengkel. (Z-4)

Sumber: jba, planetban