8 Penyebab Spuiler Motor Macet

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/3/2026 18:00
Berikut Penyebab Spuiler Motor Macet(freepik)

SPUILER motor atau spul adalah komponen pada sistem kelistrikan motor yang berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mesin.

Spul bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, di mana putaran magnet di dalam mesin menghasilkan arus listrik yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan motor.

Berikut 8 Penyebab Spuiler Motor Macet

1. Usia Pemakaian

Spul adalah komponen kelistrikan yang bisa aus seiring waktu, terutama jika motor sudah lama digunakan.

2. Overheat

Mesin yang terlalu panas bisa merusak lilitan spul sehingga akhirnya macet atau tidak berfungsi.

3. Korsleting Kelistrikan

Hubungan arus pendek dapat menyebabkan spul terbakar atau rusak.

4. Terkena Air atau Kelembapan

Air yang masuk ke dalam mesin bisa merusak komponen spul dan menyebabkan karat.

5. Aki Bermasalah

Aki yang soak atau tidak stabil bisa mempengaruhi kerja spul karena sistem kelistrikan jadi terganggu.

6. Regulator atau Rectifier Rusak

Komponen kiprok yang bermasalah bisa menyebabkan arus listrik tidak stabil, sehingga spul cepat rusak.

7. Pemasangan Kabel Tidak Tepat

Kesalahan pemasangan kabel atau sambungan longgar bisa membuat spul tidak bekerja dengan baik.

8. Beban Listrik Berlebihan

Penggunaan aksesoris tambahan seperti lampu LED berlebihan atau audio bisa membuat spul bekerja terlalu keras.

Spul motor macet biasanya disebabkan oleh panas berlebih, masalah kelistrikan, atau usia pakai. Perawatan rutin dan penggunaan yang wajar bisa membantu memperpanjang umur spul. (Z-4)

Sumber: suzuki, reddit



