Berikut Penyebab Spul Motor Rusak

SPUL motor adalah komponen pada sistem kelistrikan sepeda motor yang berfungsi menghasilkan arus listrik dari putaran mesin.

Spul atau stator bekerja dengan cara mengubah energi gerak dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip Induksi Elektromagnetik.

Berikut 8 Penyebab Spul Motor Rusak

1. Usia Pemakaian

Seiring waktu, spul akan mengalami keausan sehingga kinerjanya menurun.

Baca juga : 8 Penyebab Spul Motor Rusak

2. Overheat

Panas berlebih pada mesin bisa merusak lilitan kawat pada spul.

3. Korsleting Listrik

Arus pendek pada sistem kelistrikan dapat membuat spul terbakar atau putus.

4. Regulator Rusak

Komponen pengatur arus yang rusak bisa menyebabkan tegangan tidak stabil dan merusak spul.

Baca juga : 8 Penyebab Spul Motor Terbakar

5. Kabel Kelistrikan Bermasalah

Kabel yang terkelupas atau longgar dapat mengganggu aliran listrik dan merusak spul.

6. Terendam Air

Motor yang sering terkena banjir atau air bisa menyebabkan spul lembap dan korslet.

7. Aki Bermasalah

Aki yang soak atau tidak stabil membuat kerja spul lebih berat.

8. Beban Listrik Berlebihan

Penggunaan aksesoris berlebihan bisa membuat spul cepat rusak.

Spul motor rusak biasanya disebabkan oleh masalah kelistrikan, panas berlebih, atau penggunaan yang tidak normal. Untuk mencegahnya, penting rutin mengecek sistem kelistrikan motor. (Z-4)

Sumber: hondaserimpi, astraotoshop