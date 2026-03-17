Headline
Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/3/2026 17:30
Berikut Penyebab Spul Motor Rusak

SPUL motor adalah komponen pada sistem kelistrikan sepeda motor yang berfungsi menghasilkan arus listrik dari putaran mesin.

Spul atau stator bekerja dengan cara mengubah energi gerak dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip Induksi Elektromagnetik.

Berikut 8 Penyebab Spul Motor Rusak

1. Usia Pemakaian

Seiring waktu, spul akan mengalami keausan sehingga kinerjanya menurun.

2. Overheat

Panas berlebih pada mesin bisa merusak lilitan kawat pada spul.

3. Korsleting Listrik

Arus pendek pada sistem kelistrikan dapat membuat spul terbakar atau putus.

4. Regulator Rusak

Komponen pengatur arus yang rusak bisa menyebabkan tegangan tidak stabil dan merusak spul.

5. Kabel Kelistrikan Bermasalah

Kabel yang terkelupas atau longgar dapat mengganggu aliran listrik dan merusak spul.

6. Terendam Air

Motor yang sering terkena banjir atau air bisa menyebabkan spul lembap dan korslet.

7. Aki Bermasalah

Aki yang soak atau tidak stabil membuat kerja spul lebih berat.

8. Beban Listrik Berlebihan

Penggunaan aksesoris berlebihan bisa membuat spul cepat rusak.

Spul motor rusak biasanya disebabkan oleh masalah kelistrikan, panas berlebih, atau penggunaan yang tidak normal. Untuk mencegahnya, penting rutin mengecek sistem kelistrikan motor. (Z-4)

Sumber: hondaserimpi, astraotoshop



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved