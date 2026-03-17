8 Penyebab Spul Motor Rusak

Headline
SPUL motor adalah komponen pada sistem kelistrikan sepeda motor yang berfungsi menghasilkan arus listrik dari putaran mesin.
Spul atau stator bekerja dengan cara mengubah energi gerak dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip Induksi Elektromagnetik.
Seiring waktu, spul akan mengalami keausan sehingga kinerjanya menurun.
Panas berlebih pada mesin bisa merusak lilitan kawat pada spul.
Arus pendek pada sistem kelistrikan dapat membuat spul terbakar atau putus.
Komponen pengatur arus yang rusak bisa menyebabkan tegangan tidak stabil dan merusak spul.
Kabel yang terkelupas atau longgar dapat mengganggu aliran listrik dan merusak spul.
Motor yang sering terkena banjir atau air bisa menyebabkan spul lembap dan korslet.
Aki yang soak atau tidak stabil membuat kerja spul lebih berat.
Penggunaan aksesoris berlebihan bisa membuat spul cepat rusak.
Spul motor rusak biasanya disebabkan oleh masalah kelistrikan, panas berlebih, atau penggunaan yang tidak normal. Untuk mencegahnya, penting rutin mengecek sistem kelistrikan motor. (Z-4)
Sumber: hondaserimpi, astraotoshop
Spul terdiri dari kumparan kawat tembaga yang dililit pada inti besi dan biasanya terletak di dalam magnet atau stator mesin.
Spul terdiri dari lilitan kawat tembaga yang berada di dalam magnet atau rotor. Saat rotor berputar mengikuti gerakan mesin, akan timbul induksi elektromagnetik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved