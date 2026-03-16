Layanan Dealer Siaga Honda Siap Sambut Lebaran 2026 di Berbagai Daerah di Indonesia

DALAM komitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelanggannya saat menyambut hari Lebaran, Honda menghadirkan layanan Dealer Siaga melalui Program Honda Emergency Service (HES) selama 7 hari, pada 18 Maret - 24 Maret 2026. Layanan dealer siaga HES akan hadir di 99 titik yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Dari seluruh titik layanan yang tersedia, terdapat 3 dealer siaga yang akan tetap buka selama 24 jam, kemudian terdapat juga 93 dealer siaga yang tetap berjaga pada jam kerja operasional. Yakni dari pukul 08.00 hingga 16.00 serta 3 Dealer yang siap dihubungi melalui telepon untuk melayani pelanggan ketika dalam kondisi darurat.

Layanan Dealer Siaga telah dilakukan secara konsisten oleh Honda sejak 2008. Melalui program ini, Honda memberikan berbagai layanan, termasuk perawatan berkala, perbaikan kendaraan, serta pembaruan produk.

Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menghubungi layanan dealer siaga saat menghadapi situasi darurat mulai dari penggantian aki, pengisian air wiper, pemeriksaan atau perbaikan lampu, perbaikan kampas rem serta berbagai layanan lainnya di Dealer Siaga terdekat.

Sembari menunggu kendaraan diperbaiki oleh teknisi professional, pelanggan dapat bersantai di ruang tunggu yang nyaman dan luas, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang tunggu, televisi serta koneksi wifi gratis.

“Layanan Honda Siaga merupakan program tahunan yang secara konsisten terus kami implementasikan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran program ini, kami hendak memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan kami selama mereka melakukan perjalanan mudik,” jelas Sales & Marketing and After Sales Operation Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy dalam keterangannya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program Layanan Darurat Honda, pelanggan dapat mengunjungi situs web resmi Honda Indonesia di www.honda-indonesia.com atau mengunduh aplikasi Honda e-Care. Aplikasi ini merupakan platform multi-fungsi yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi dan layanan Honda, serta dapat diunduh melalui Play Store atau AppStore bagi pemilik mobil Honda.

List Dealer Siaga yang beroperasi Selama 24 Jam selama periode HES 2026. Yaitu Honda Auto Serang, Serang, Banten; Honda Bandung Center, Bandung, Jawa Barat, dan Honda IBRM Subang, Subang, Jawa Barat.

Sementera List Dealer Siaga yang Stand By on Call selama periode HES 2026 adalah Honda Arista Kisaran, Kabupaten Asahan, dan Honda Arista Siantar, Kota Pematang Siantar, di Sumatra Utara serta Honda Arista Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir di Riau.

Khusus Lebaran 21-22 Maret 2026, dealer tutup. (H-1)

