GAS motor adalah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin sehingga menentukan kecepatan dan putaran mesin. Gas motor biasanya dioperasikan dengan cara memutar handle gas yang berada di setang sebelah kanan.

Ketika gas diputar, kabel atau sensor akan mengirimkan perintah ke sistem bahan bakar sehingga mesin menghasilkan tenaga lebih besar dan motor dapat melaju lebih cepat.

Berikut 8 Penyebab Motor tidak Bisa Digas Tinggi

1. Filter Udara Kotor

Filter udara yang kotor dapat menghambat aliran udara ke mesin sehingga pembakaran menjadi tidak sempurna dan tenaga motor berkurang.

2. Busi Bermasalah

Busi yang kotor, aus, atau lemah dapat membuat percikan api tidak optimal sehingga mesin sulit mencapai putaran tinggi.

3. Karburator Kotor

Pada motor karburator, kotoran yang menumpuk di karburator bisa menghambat aliran bahan bakar ke mesin.

4. Injektor Tersumbat

Pada motor injeksi, injektor yang kotor atau tersumbat dapat membuat bahan bakar tidak tersuplai dengan baik ke ruang bakar.

5. Filter Bensin Tersumbat

Filter bensin yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar sehingga mesin tidak mendapatkan suplai bensin yang cukup.

6. Setelan Katup Tidak Tepat

Celah katup yang terlalu rapat atau terlalu renggang dapat mengganggu proses pembakaran sehingga tenaga mesin menurun.

7. CVT atau Kopling Bermasalah

Pada motor matic, komponen CVT seperti roller, kampas kopling, atau vbelt yang aus bisa membuat akselerasi motor menjadi lemah.

8. Knalpot Tersumbat

Knalpot yang kotor atau tersumbat dapat menghambat pembuangan gas sisa pembakaran sehingga performa mesin menurun.

Motor yang tidak bisa digas tinggi biasanya disebabkan oleh masalah pada sistem udara, bahan bakar, pengapian, atau komponen penggerak. Pemeriksaan rutin dan servis berkala dapat membantu mencegah masalah ini. (Z-4)

