Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

8 Penyebab Motor tidak Bisa Digas Tinggi

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/3/2026 17:30
8 Penyebab Motor tidak Bisa Digas Tinggi
Berikut Penyebab Motor tidak Bisa Digas Tinggi(freepik)

GAS motor adalah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin sehingga menentukan kecepatan dan putaran mesin. Gas motor biasanya dioperasikan dengan cara memutar handle gas yang berada di setang sebelah kanan.

Ketika gas diputar, kabel atau sensor akan mengirimkan perintah ke sistem bahan bakar sehingga mesin menghasilkan tenaga lebih besar dan motor dapat melaju lebih cepat.

Berikut 8 Penyebab Motor tidak Bisa Digas Tinggi

1. Filter Udara Kotor

Filter udara yang kotor dapat menghambat aliran udara ke mesin sehingga pembakaran menjadi tidak sempurna dan tenaga motor berkurang.

Baca juga : 8 Penyebab Tarikan Gas Motor Berat

2. Busi Bermasalah

Busi yang kotor, aus, atau lemah dapat membuat percikan api tidak optimal sehingga mesin sulit mencapai putaran tinggi.

3. Karburator Kotor

Pada motor karburator, kotoran yang menumpuk di karburator bisa menghambat aliran bahan bakar ke mesin.

Baca juga : 11 Penyebab Motor Mati saat Lepas Gas

4. Injektor Tersumbat

Pada motor injeksi, injektor yang kotor atau tersumbat dapat membuat bahan bakar tidak tersuplai dengan baik ke ruang bakar.

5. Filter Bensin Tersumbat

Filter bensin yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar sehingga mesin tidak mendapatkan suplai bensin yang cukup.

6. Setelan Katup Tidak Tepat

Celah katup yang terlalu rapat atau terlalu renggang dapat mengganggu proses pembakaran sehingga tenaga mesin menurun.

7. CVT atau Kopling Bermasalah

Pada motor matic, komponen CVT seperti roller, kampas kopling, atau vbelt yang aus bisa membuat akselerasi motor menjadi lemah.

8. Knalpot Tersumbat

Knalpot yang kotor atau tersumbat dapat menghambat pembuangan gas sisa pembakaran sehingga performa mesin menurun.

Motor yang tidak bisa digas tinggi biasanya disebabkan oleh masalah pada sistem udara, bahan bakar, pengapian, atau komponen penggerak. Pemeriksaan rutin dan servis berkala dapat membantu mencegah masalah ini. (Z-4)

Sumber: yamahamu, suzuki



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Penyebab Tarikan Gas Motor Berat

    8 Penyebab Tarikan Gas Motor Berat

    13/12/2025 17:32

    Jika gas motor terasa berat, seret, atau tidak responsif, biasanya disebabkan oleh kabel gas kotor, throttle body atau karburator bermasalah, atau kurang pelumasan.

  • Berikut Penyebab Motor Mati saat Lepas Gas

    11 Penyebab Motor Mati saat Lepas Gas

    10/12/2025 18:00

    Solusinya, coba bersihkan karburator, setel ulang idle RPM, ganti atau bersihkan busi, periksa selang vakum, tune up rutin, dan periksa aki.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved