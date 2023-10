Puncak Hari H: Harinya Hyundai Di Gandaria City Hadirkan Band Gigi dan GAC

SUKSES digelar di Makassar (30 September - 1 Oktober) dan Medan (7 - 8 Oktober), PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali menggelar acara 'Hari H: Harinya Hyundai' di DKI Jakarta pada 14 - 15 Oktober 2023 di Premium Parkir Area Gandaria City, Jakarta Selatan. Festival yang kali ini merupakan acara puncak 'Hari H: Harinya Hyundai' ini mengundang masyarakat beserta keluarga Jakarta untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas menarik, seperti workshop, fun safety driving, hingga talkshow.

"Dalam puncak rangkaian Hari H: Harinya Hyundai ini, kami membawakan berbagai pengalaman yang tak terlupakan bersama lini mobilitas terdepan Hyundai yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan masyarakat Tanah Air. Seperti di kota-kota sebelumnya, Hari H: Harinya Hyundai di Jakarta terbuka gratis untuk umum, sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk meluangkan akhir pekan bersama teman dan keluarga," ungkap Head of Marketing Department HMID Astrid Ariani Wijana, Sabtu (14/10).

Keseruan Hari H: Harinya Hyundai Jakarta semakin meriah dengan penampilan spesial dari GAC pada Sabtu, 14 Oktober serta GIGI pada Minggu, 15 Oktober. Selain itu terdapat juga berbagai aktivitas berhadiah menarik, serta doorprize senilai total ratusan jutaan rupiah.

Hari H: Harinya Hyundai di Jakarta dilengkapi dengan hadirnya K-Pop Dance Competition pada Sabtu pukul 15.30 WIB, Noraebang Party pada 15.00 WIB, dan Random Playdance pada Minggu pukul 15.00 WIB.

Hari H: Harinya Hyundai di Jakarta mengundang para pengunjung untuk mengikuti berbagai workshop dengan tema kekinian yang dibawakan oleh para ahli di bidangnya. SDiantaranya, safety driving bersama Safety Defensive Consultant Indonesia bagi pelajar (Sabtu pukul 10.00 WIB) dan bagi perempuan (Minggu pukul 10.00 WIB). Ada juga workshop bersama Remington x NAMA Beauty selaku mitra aplikasi myHyundai yang ditujukan bagi para beauty enthusiast pada Sabtu pukul 13.00 WIB.

Pengunjung yang ingin belajar mengenai tips membuat konten bisa mengikuti workshop photography class inspiratif bersama Martha Suherman (Minggu pukul 13.00 WIB) dan car review class bersama Reza RFR dari CVT (Minggu pukul 15.00). Hyundai juga mengajak pengunjung untuk ikut serta dalam ION Water Workout Companion Class yang menawarkan kelas zumba bersama pada Minggu pukul 07.00 WIB dan kelas pound fit pada pukul 08.15 WIB.

Para pengunjung juga dapat melihat dan menjajal solusi mobilitas terbaru Hyundai STARGAZER X. Dengan konsep 'Unleash the X in You', para pengunjung dapat merasakan kelebihan dan inovasi STARGAZER X seraya mengikuti Unleash Your X Challenge yang mengajak pengunjung untuk berkreasi dan berekspresi bersama teman dan keluarga. Selain itu, ada juga Unleash the X in You Talkshow bersama Nex Carlos pada Sabtu pukul 19.00 WIB.

Ada juga pameran produk dan layanan Hyundai yang secara komprehensif mengedukasi pengunjung sesuai kebutuhan, termasuk melakukan test drive dengan berbagai model kendaraan Hyundai untuk mengenal lebih dalam kecanggihan Hyundai SmartSense, fitur keamanan berkendara terdepan Hyundai.

HMID pun turut menawarkan berbagai promo menarik dan keuntungan eksklusif selama penyelenggaraan Hari H: Harinya Hyundai di Jakarta, pengunjung yang melakukan pembelian kendaraan STARGAZER dan CRETA berupa:

- Program Undian berhadiah Paket Wisata ke Korea* untuk 50 orang Pemenang beruntung yang melakukan pembelian kendaraan Hyundai STARGAZER, STARGAZER X, dan CRETA selama periode Oktober–Desember 2023

- Penawaran super ringan dari Hyundai Finance berupa:

- Bunga rendah, mulai dari 0%*

- Bebas angsuran hingga 5 bulan*

- Cicilan 50:50 untuk tenor 1 tahun*

- Lucky Dip dengan hadiah voucher senilai total puluhan juta rupiah.

khusus pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan Hyundai bisa menikmati maksimal empat dari sejumlah layanan gratis yang dihadirkan oleh Hyundai Before Service di Premium Parkir Area Gandaria City. Adapun pilihan layanan meliputi:

- Gratis Multi Inspection Kendaraan

- Gratis Waterless Car Wash

- Gratis Fogging Disinfectant

- Gratis Pengisian Nitrogen/Angin Ban

- Gratis Scanning Hyundai dengan GDS

- Free 2L Oli Shell (untuk penggantian oli)

- Voucher potongan untuk service selanjutnya 20%

- Potongan 20% untuk pembelian aksesoris selama acara berlangsung

Sebagaian besar penawaran tersebut membutuhkan syarat dan ketentuan. (S-3)