Ribuan Peminat Daftar Subsidi Kendaraan Listrik Smoot Motor

HAMPIR sebulan aturan subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit diumumkan pada 20 Maret 2023. Terdapat beberapa kriteria untuk penerima yang ditetapkan. Namun tidak semua orang yang berminat untuk membeli bisa mendapatkan subsidi tersebut. Melalui program ini antusiasme masyarakat untuk beralih atau membeli sepeda motor listrik sangat tinggi.

Sampai saat ini Smoot Motor sudah mengantongi ribuan pendaftar peminat subsidi motor listrik. Proses pengecekan NIK melalui website sisapira masih menunggu untuk dapat dilakukan. Para peminat motor listrik tidak perlu lagi menunggu atau mengurungkan niat karena mulai 15 April-15 Mei 2023 Smoot Motor memberikan subsidi biaya perjalanan selama satu tahun yaitu sebanyak 500 kilometer per bulan selama 12 bulan atau bonus home charging senilai Rp1,2 juta. Bonus pembelian tersebut hanya berlaku untuk pembelian unit Smoot Motor seri Tempur Facelift dengan harga Rp18.500.000 OTR Jadetabek. Pembelian dapat dilakukan melalui dealer Smoot Motor atau website smoot.id.

"Program subsidi motor listrik sangat bagus untuk mendorong adopsi motor listrik di Indonesia. Hal ini juga secara tidak langsung meningkatkan keinginan masyarakat luas untuk ikut beralih ke motor listrik. Namun banyak dari mereka yang belum sadar kalau subsidi ini ada persyaratan untuk penerimanya. Jadi di sini Smoot Motor tetap mau mendukung keinginan mereka untuk beralih ke motor listrik melalui subsidi perjalanan yang diberikan," ungkap Irwan Tjahaja, CEO Smoot Motor Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (17/4).

Berbeda dari motor listrik lain, Smoot Motor hadir sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik dengan kebutuhan jarak tempuh yang jauh. Dengan mengadopsi teknologi dari Swap Energy sebagai perusahaan penyedia ekosistem penukaran baterai terbesar di Indonesia, pengguna Smoot dapat dengan mudah menukar baterai motornya di 1.000 titik strategis Swap Station yang tersebar di Alfamidi, Alfamart, Dan+Dan, BP-AKR, Circle-K, Haus, Martabak Pecenongan 78. Swap Energy memastikan para pengguna Smoot tidak perlu takut kehabisan baterai saat berkendara.

Para pengguna Smoot juga didukung oleh aplikasi pintar Swap sebagai platform untuk melakukan top up kuota perjalanan yang sangat mudah dengan OVO dan GoPay. Dengan sistem top up paling murah dari Rp160 perak per kilometer, pelanggan dapat menikmati biaya transportasi lebih murah. Bahkan lewat aplikasi Swap, para pengguna dapat mengawasi dan mengontrol status motor dan baterai dari kejauhan.

Melalui subsidi biaya perjalanan ini diharapkan membantu pengendara menghemat pengeluaran bahan bakar yang biasa dikeluarkan ketika menggunakan motor ice. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, pengendara juga terbebas dari biaya servis rutin karena motor listrik tidak memerlukan servis rutin. Begitu pula dengan after-sales service pelanggan tidak perlu khawatir karena tingkat komponen lokal dari Smoot yang tinggi sehingga sparepart dan materi lokal sudah tersedia di sini. (Z-2)