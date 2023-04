DCVI Kembali Hadirkan Lebaran Rescue 2023 untuk Pengguna Bus Mercedes-Benz

2023 menjadi tahun perdana perayaan Idul Fitri tanpa syarat khusus dari pemerintah. Tentu saja keadaan ini menjadi pertanda yang baik bagi berbagai macam perusahaan otobus untuk berpartisipasi penuh di Lebaran 2023. Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) sebagai agen tunggal penjualan resmi kendaraan Mercedes-Benz Bus dan Truk di Indonesia akan kembali menghadirkan program Lebaran Rescue 2023 pada 17 - 29 April 2023.

Program Lebaran Rescue 2023 ini merupakan program layanan 24 jam bagi pelanggan Mercedes-Benz Bus sehingga para pemudik yang menggunakan jasa Bus Mercedes-Benz akan mengalami perjalanan yang nyaman dan aman selama mudik lebaran 2023. Untuk itu, DCVI menambah jumlah titik pelayanan di 2023 hingga mencapai 11 titik, meningkat dibanding tahun 2022 yang mana hanya tersedia 6 rescue point.

Dengan peningkatan ini, DCVI ingin memastikan tercapainya segala fasilitas dan servis bagi pelanggannya, dimana fasilitas dan servis yang diberikan terdiri dari:

- Gratis biaya inspeksi

- Pelayanan darurat, yang terdiri dari: Gratis inspeksi on the spot, dukungan teknis dan pelayanan purna jual lain selama 24 jam, pelayanan konsultasi dan dukungan teknis.

- Gratis biaya teknisi untuk pelayanan darurat dan cek kesehatan mesin di tiap titik.

Presiden Direktur DCVI Naeem Hassim mengatakan bahwa DCVI mendukung penuh program 'Mudik Aman Berkesan' dari Kementerian Perhubungan. “Kami sebagai pelaku industri mendukung penuh program pemerintah, hal ini tidak lepas dari tanggung jawab kami dalam menjaga performa unit kami. Lewat program pemerintah ini berbagai bengkel dari DCVI akan bisa diakses di aplikasi Kemenhub berbasis web dan mobile bernama Mitra Darat yang berisi semua informasi mengenai mudik, lokasi posko mudik, bengkel beserta nomor teleponnya.” papar Naeem di Jakarta, Senin (10/4).

Ia menambahkan, untuk memenuhi kepercayaan besar masyarakat atas transportasi yang aman dan nyaman di momen penting ini, DCVI menggandeng diler resmi di beberapa titik untuk menyediakan layanan 24 jam.

"Dengan penambahan titik pelayanan, besar harapan kami untuk bisa mencakup area-area terpadat yang riskan macet dan memiliki waktu tempuh panjang. Dengan ini, kami ingin selalu memastikan para pelanggan Bus Mercedes-Benz mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang maksimal.” ujar Naeem.

Penambahan titik pelayanan 2023 ini juga diiringi peningkatan jumlah personil yang diharapkan bisa melayani permintaan dari pelanggan Bus Mercedes-Benz. DCVI memastikan para dealer menyiapkan 18 personil siaga di 7 titik bengkel siaga, dan juga 15 personil di 4 service points.

Selain penambahan personil, teknologi pengecekan menggunakan Star Diagnosis dan ECU SPACE juga akan tersedia di tiap bengkel siaga. Mobil servis pun disiapkan oleh masing-masing diler untuk bisa memenuhi permintaan spare-parts ataupun peralatan teknis lainnya.

Daftar bengkel siaga

- Jakarta: PT Hartono Raya Motor, Jl Raya Daan Mogot Km 1 No 99

- Bandung: PT Citrakarya Pranata, Jl Soekarno Hatta No 727

- Semarang: PT Hartono Raya Motor, Jl Raya Semarang Km 10

- Yogyakarta: PT Kalimas Arubu Indonesia, Jl Raya Solo-Yogyakarta Km 9

- Surabaya: PT Transforma Oto Prima, Jl Tambak Osowilangun No 23

- Surabaya: PT Hartono Raya Motor, Jl Demak 166-170

- Medan: PT Kanindo Mitra Usaha, Jl Sisingamangaraja XII

Daftar Service points:

- Cirebon: RM Brawijaya, Exit Tol Ciperna

- Semarang: RM Sendang Wungu, Alas Roban, Jl Raya Pantura No17

- Surabaya: RM Puritama, Situbondo, Jl. Raya Pasir Putih

- Palembang: RM Tri Arga, Jl Soekarno Hatta.

