Mobil-mobil Pribadi yang Cocok Dipakai untuk Mudik Lebaran 2023 

PADA musim mudik Lebaran 2023 sebagian besar pemudik akan memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi mereka pulang ke kampung halaman. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti Tol Trans Jawa dan Sumatera semakin meningkatkan animo pemudik untuk menggunakan kendaraan pribadi.

“Ada mobil pribadi sebanyak 27 juta, bus 22 juta, mobil sewa 9 juta. Artinya, 50% lebih pemudik sangat potensial gunakan jalan tol,” jelas Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam keteranganya yang diterima, Kamis (30/3).

Mudik dengan menggunakan mobil pribadi memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan moda transportasi umum. Pemudik memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi baik dari sisi waktu perjalanan maupun akomodasi barang bawaan.

Berbicara akomodasi barang bawaan, jeni mobil minibus keluarga seperti dari MPV hingga SUV merupakan mobil yang paling tepat digunakan untuk perjalanan jarak jauh pulang ke kampung halaman.

Lewat campaign #IniJalanMudikk yang dilansir oleh pihak mobbi pada media gathering bertajuk Tips Persiapan Mudik bersama mobbi Mudik Certified berikut terdapat beberapa informasi jenis mobil tipe MPV dan SUV yang cocok untuk diandalkan selama perjalanan mudik.

1. Toyota Rush

Toyota Rush dipercaya bagi sebagian masyarakat karena muat hingga 7-penumpang. Ia sangat diminati masyarakat Tanah Air lantaran cocok dipakai buat keperluan mudik. Toyota Rush memiliki bagasi 450 mm. Low SUV Toyota ini juga mampu dimuati dua buah koper besar. Jika ingin membawa barang lebih banyak, bisa juga melipat jok baris ketiganya.

2. Daihatsu New Terios

Salah satu produk Daihatsu, Daihatsu New Terios merupakan SUV entry level yang banyak peminatnya baik mobil yang baru ataupun mobil bekas merek ini. Mobil ini memiliki penggerak belakang alias Rear Wheel Drive (RWD) yang menjadikannya sebagai SUV sejati, mobil dengan RWD diyakini punya handling lebih bagus. Hal itu yang dibutuhkan saat Terios dibawa mudik ke daerah pegunungan maupun jalan jelek.

3. Mitsubishi New Xpander Cross

Xpande Cross dikenal sebagai kendaraan 'MPV rasa SUV'. Kenyamanan langsung terasa kala masuk ke dalam. Interiornya mampu memanjakan pengemudi sekaligus penumpangnya. Dengan jok kulit yang memiliki fungsi khusus yakni menolak paparan sinar matahari. Sehingga penumpang dan pengemudi New Xpander Cross tetap merasa nyaman jika mobil mereka terparkir lama di bawah terik matahari. Salah satu yang menambah kenyamanan saat mengendarai New Xpander Cross adalah suspensinya. Dengan high performance bar menggunakan desain mobil Eropa. Sehingga driving terasa lebih nyaman, stabil di jalan yang kurang halus dan kasar serta sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia.

4. All New Honda BR-V

Berbekal mesin 1.5L DOHC i-VTEC, All New Honda BR-V sangat cocok dipakai mudik. Apalagi buat pemudik yang membutuhkan mobil bertenaga besar. Tenaganya mampu memompa 121 PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Mesin tersebut sangat responsif, sesuai ciri khas fun to drive yang dimiliki Honda. CVT juga membuat All New Honda BR-V tetap irit. Wajar jika mobil tersebut nyaman dibawa keluar kota atau jalanan menanjak sekalipun.

5. Suzuki XL7

Suzuki XL7 merupakan model low SUV 7 penumpang. Mobil ini juga dibekali mesin berkapasitas 1.500 cc sehingga sangat cocok sebagai mobil untuk mengantar keluarga, terlebih dipakai buat mudik. Fitur keselamatan, mobil ini menggunakan struktur rangka dengan Platform Heartect, Hill Hold Control (HHC), dual airbag, EBD, ABS, Electronic Stability Programe (ESP), sensor mundur serta Tect Body yang dapat meredam dan menyebarkan energi benturan akibat tabrakan. (Z-8)