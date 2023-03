PT Citra Karya Pranata Bandung Sabet Gelar Mercedes-Benz Truck dan Bus Dealer of the Year 2022

DAIMLER Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) kembali menggelar perhelatan tahunan Dealer of the Year (DoY) 2022, dan PT Citra Karya Pranata diumumkan sebagai pemenangnya. Acara yang digelar pada 9 Maret 2023 di Magelang-Yogyakarta ini, ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada diler-diler DCVI yang telah menorehkan prestasinya melalui keunggulan kinerja dan performa luar biasa pada segmen penjualan, purna jual dan kepuasan pelanggan.

Membawa tema 'Brighter than Ever', DCVI berupaya untuk mengajak seluruh mitra diler supaya lebih membawa suasana penuh semangat ke dalam pekerjaan dan interaksi di dalamnya.

“Dealer of the Year diberikan kepada diler yang dapat menghidupkan semangat kinerja bersama. Karena kesuksesan kinerja penjualan dan purna jual harus dikerjakan dan dicapai bersama-sama, bukan hanya kinerja perorangan dari penjualan unit dan penjualan suku cadang terbanyak,” ujar President Director DCVI Naeem Hassim, di Magelang, Kamis (9/3).

Ia juga menambahkan bahwa kinerja baik didapat dari kerjasama yang solid di dalam sebuah diler. “Semua divisi harus bekerja sama untuk mencapai penghargaan ini. Tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemilik, tetapi juga di tangan seluruh tim diler. Kita harus memiliki kerja sama tim yang baik untuk mencapai hasil terbaik untuk mendapatkan penghargaan Dealer of the Year,“ sambungnya.

Dealer of the Year Award merupakan penghargaan kepada para diler yang dapat mencapai keseimbangan antara performa penjualan dan purna jual. Penghargaan ini tidak diberikan kepada performa penjualan saja, melainkan semua lini pekerjaan di dalam sebuah diler. Semua tim harus bersatu padu untuk guna meraih penghargaan ini.

Penghargaan Dealer of the Year 2022 terbagi dalam tiga kategori, yaitu Best Sales, Best After-Sales, dan Dealer of The Year.

Pemenang Mercedes-Benz Dealer of the Year per kategori

- Bus: PT Citra Karya Pranata - Bandung

- Actros/Arocs (truk): PT Alun Indah - Jakarta

- Axor (truk): PT Annapurna Jaya Agung - Tangerang



Kategori Best Sales Performance 2022

- Bus: PT Citrakarya Pranata - Bandung

- Actros/Arocs PT Alun Indah - Jakarta

- Axor: PT Alun Indah - Jakarta



Category Best After-Sales Performance 2022

- Bus: PT Citrakarya Pranata – Bandung

- Actros/Arocs: PT Eurotruk Transindo – Samarinda

- Axor: PT Annapurna Jaya Agung – Tangerang

Overall Mercedes-Benz DoY 2022: PT Citra Karya Pranata - Bandung

Pada 2023, diler resmi DCVI telah mencapai 27 jaringan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, hingga Kalimantan. Secara resmi dalam acara ini, PT Armada Trans Persada dan PT Star Wagen Indonesia bergabung dalam diler DCVI.

Pertumbuhan diler-diler resmi kendaraan niaga ini merupakan bukti konkret DCVI dalam mewujudkan komitmennya untuk terus memperluas jaringan diler dalam negeri, mempermudah akses bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan produk-produk Mercedes-Benz Truk dan Bus. (S-3)