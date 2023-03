Wuling Alvez Sapa Masyarakat Kota Bekasi

SUKSES meluncurkan SUV kompak terbaru di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pertengahan Februari lalu, Wuling Motors (Wuling) memulai rangkaian peluncuran Alvez di berbagai kota di Indonesia dengan memperkenalkan Compact SUV terbarunya kepada masyarakat Bekasi.

Konsumen dapat mengunjungi pameran Wuling yang diselenggarakan di Summarecon Mall Bekasi pada 1- 5 Maret 2023 untuk melihat secara langsung Alvez 'Style and Innovation in One SUV' dan lini produk Wuling lainnya. Hadir juga ragam promo menarik yang hanya bisa didapatkan selama pameran berlangsung.

"Sejak peluncurannya pada IIMS 2023, kami merasakan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap Alvez. Melihat hal tersebut kami memulai rangkaian regional launching Wuling Alvez mulai hari ini dari kota Bekasi. Kami berharap, konsumen bisa melihat lebih dekat dan secara langsung Compact SUV terbaru dari Wuling melalui acara ini," ujar Regional Sales Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga, Rabu (1/3).

Wuling Alvez merupakan compact SUV yang ditujukan kepada mereka yang berjiwa muda dan bergaya modern. Memiliki arti 'All At Once', Alvez memiliki perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Bagian eksteriornya menerapkan dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, gril depan yang berani serta pelek alloy berukuran16 inci. electric sunroof dan penggunaan material berkelas.

Wuling Alvez dilengkapi dengan teknologi pintar untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih percaya diri dan modern. Mulai dari Wuling Indonesian Command (WIND) yakni perintah suara pintar berbahasa Indonesia yang bisa mengoperasikan fungsi kendaran dan Wuling Remote Control App.

Mengenai fitur keselamatan, Alvez tersedia dengan ragam inovasi. Teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) disematkan pada SUV ini sehingga berkendara semakin aman. Sistem keselamatanya pun sangat lengkap, mulai dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control, hingga SRS Airbag di bagian depan.

Selama pameran berlangsung, Wuling turut menyediakan penawaran khusus dengan berbagai kemudahan seperti uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km. Pengunjung yang melakukan transaksi pembelian berhak mendapatkan lucky dip berhadiah e-wallet, mini vacuum, atau tumbler.

Wuling juga menampilkan lini produk lainnya dalam acara ini meliputi New Cortez, Almaz Hybrid, dan Air ev. Unit test drive Alvez, Air ev, dan Almaz Hybrid pun tersedia bagi konsumen yang ingin mencoba berkendara dengan produk Wuling ini. (S-4)