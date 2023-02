Subaru WRX Resmi Hadir di Indonesia

DI ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Subaru Indonesia memulai debutnya di ajang pameran otomotif yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2), dengan meluncurkan Ikon Rally Subaru WRX.

Di hari pembukaan IIMS 2023 hari itu, Subaru Indonesia memperkenalkan dua model Subaru WRX dalam sosok WRX dan WRX Wagon, bermesin Turbocharged-Boxer Engine, All-wheel Drive (AWD). The all-new SUBARU WRX janjikan pengalaman Rally Car yang ikonik, lengkap dengan reliabilitas dan safety khas Subaru.

Sementara The all-new SUBARU WRX Wagon merupakan Touring Wagon terbaru dari model WRX hadir dengan desain sporty dan performa tercanggih dalam hampir 20 tahun sejarahnya sejak diluncurkan pada 1992. The all-new SUBARU WRX Wagon dilengkapi dengan SUBARU Core Technology terbaru seperti Symmetrical All-Wheel Drive, Subaru Global Platform, BOXER Engine dan EyeSight.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan bahwa model terbaru Subaru WRX mengusung DNA reli yang sangat kental dan ikonis. “All new Subaru WRX dilengkapi fitur dan teknologi terbaru guna menghidupkan kembali sejarah panjang kami di dunia motorspot,” imbuh Arie di acara pemaparan teknologi Subaru WRX, Jumat (17/2).



The all-new Subaru WRX dibekali mesin BOXER 2.4 Liter Turbo bertenaga 275 PS dan torsi maksima 350 Nm. Puncak torsi sudah mulai dirasakan di 2.000 rpm. Transmisinya sendiri tersedia dalam pilihan manual 6-percepatan dan otomatis 8-percepatan dari Subaru Performance Transmission (SPT) yang penyaluran tenaga ke semua roda melalui Variable Torque Distribution AWD system yang menawarkan upshift lebih cepat 30% dan downshift lebih cepat 50% jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Subaru Global Platform meningkatkan torsional rigidity hingga 28% dan penggunaan material adhesive tambahan di body wagon memungkinkan manuver tajam sama seperti body sedan.

Total delapan warna pilihan; World Rally Blue, Solar Orange Pearl, Ignition Red, Sapphire Blue Pearl, Ceramic White, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, dan Crystal Black Silica.

Selain terdapat dua pilihan transmisi dan pilihan body, Subaru Indonesia turut memperkenalkan varian tS (Tuned by STI) yang dikembangkan bersama Subaru Tecnica International divisi motorsport Subaru pada model The all-new SUBARU WRX dan The all-new SUBARU WRX Wagon yang memiliki perbedaan yaitu adaptive suspension tuned by STI, STI Exhaust muffler, STI Steering wheel, dan STI Sports seat materials.

Perbedaan tersebut juga memungkinkan The all-new SUBARU WRX tS A/T EyeSight® dan The all-new SUBARU WRX Wagon tS - EyeSight® memiliki 5 Driving mode: Comfort, Normal, Sport, Sport+, dan Individual.

Untuk The all-new SUBARU WRX dan The all-new SUBARU WRX Wagon varian transmisi otomotis juga telah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif Subaru EyeSight generasi terbaru. Fitur ini mencakup: Pre-Collision Braking, Autonomous Emergency Steering, Emergency Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention, Lane centering Control / Preceding Vehicle Adaptive Steering Control, Adaptive Cruise Control, Reverse Automatic Braking (RAB), Subaru Rear Vehicle Detection, Blind Spot Detection (BSD) / Lane Change Assist (LCA), dan Rear Cross Traffic Alert.

Adapun untuk pertama kalinya hadir pada lini Subaru di Indonesia teknologi Driver Monitoring System yang membaca data biometric muka pengendara untuk menyesuaikan driver profiles (pengaturan bangku, entertainment dan sudut spion), serta fungsi warning jika pengemudi mengantuk.

Daftar harga All-new Subaru WRX series:

- Subaru WRX M/T (manual) dibanderol Rp849,5 juta

- Subaru WRX tS A/T EyeSight dibanderol Rp949,5 juta

- Subaru WRX Wagon GT-S EyeSight Rp975,5 juta

- Subaru WRX Wagon tS EyeSight Rp1.029.500.000

