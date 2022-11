Sukses Inovasi, Chitra Paratama Sabet Penghargaan IQPC 2022

PT Chitra Paratama (Chitra Paratama), anak perusahaan dari PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha), sukses meraih penghargaan tertinggi atau 'Excellent' pada ajang International Quality Productivity Convention (IQPC) 2022 di Bali, baru-baru ini.

Kemenangan ini diraih Chitra Paratama melalui Project Suggestion System, CAMOS (Chitra Mobile Aplication System), yang dibawakan Arif Maulana Ghafar dan Muhammad Alqadim.

CAMOS merupakan aplikasi yang dibuat untuk mendukung aktivitas analisa tire (ban) yang terintegrasi dengan tools digital pressure gaude dan chitra tyre system.

Di dalamnya meliputi fitur dan menu TKPH calculator, pressure gauge digital, site condition, smart pressure monitoring, chitra tyre system, dan fleet list management.

Sebagai informasi, project CAMOS ini juga pada tahun lalu berhasil menyabet penghargaan “Platinum” di ajang TKMPN (Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional) pada tahun 2021.

TKMPN merupakan sebuah ajang kompetisi continuous improvement tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PT Wahana Kendali Mutu dan AMMPI (Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia).

Dalam keterangan, Kamis (3/11), Direktur Utama Chitra Paratama, Herry Herman, menjelaskan, keikutsertaan dalam ajang IQPC 2022 ini merupakan langkah penting bagi Chitra Paratama dalam menguji sekaligus mengadopsi kematangan penerapan inovasi terkait penciptaan produk dan proses improvement di berbagai lini demi menjawab kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya.

“Kepesertaan ini sekaligus bentuk komitmen Chitra Paratama dalam mewujudkan visi sebagai 'Leader in Mining Tire Solutions',” jelas Herry.

Lebih lanjut Herry menerangkan, pengimplementasian CAMOS berhasil membawa hasil positif baik terhadap klien maupun Chitra.

“Pengimplementasian CAMOS berhasil menurunkan jumlah scrap ban di seluruh site customer Chitra sebesar 73%, lifetime tire pelanggan tumbuh 13%, selain itu Chitra juga berhasil memeroleh tambahan income signifikan," katanya.

"Serta revenue dari central service Chitra bertumbuh 12% dengan adanya CAMOS ini. Sehingga kami sangat gembira dengan keberhasilan inovasi CAMOS ini,” jelas Herry.

IQPC sendiri diselenggarakan oleh Indonesian Quality and Productivity Management Association (IQPMA) atau Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia serta Wahana Kendali Mutu (WKM).

IQPC mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Asian Productivity Organization (APO) serta Asia Pacific Quality Organization (APQO).

Sejak pertama kali digelar di tahun 2012, ajang IQPC diikuti oleh berbagai jenis usaha dan industri dalam mempertandingkan berbagai inovasi di perusahaannya masing-masing.

IQPC 2022 sendiri merupakan ajang kompetisi inovasi internasional yang tahun ini pesertanya datang dari 10 negara yaitu Rusia, USA, Japan, Fiji, Srilanka, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dengan total peserta sebanyak 114 tim.

Total terdapat 10 kriteria untuk menentukan kemenangan para jawara yakni di antaranya analysis problem and solution, degree of difficulty, evaluation accuracy, presentation and culture sharing, dan lain sebagainya.

Herry lebih lanjut memaparkan, melalui penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat seluruh insan Chitra Paratama secara khusus dan MahaDasha Group pada umumnya untuk terus berinovasi dan menggaungkan semangat continuous development di mana pun berada.

“Sehingga, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra Chitra Paratama serta tentunya MahaDasha Group di kancah nasional bahkan internasional,” urai Herry.

PT Chitra Paratama (Chitra) adalah perusahaan importir tunggal ban Michelin (earthmover series) di Indonesia, yang berada di bawah naungan PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha). (RO/OL-09)