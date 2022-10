Mitsubishi Bawa Semangat Berpetualang di GIIAS Medan 2022

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Medan, yang diselenggarakan di Santika Convention Center, pada 5 – 9 Oktober 2022. MMKSI hadir di GIIAS Medan mengusung tema 'Life’s Adventure Park' yang merupakan konsep branding terbaru dari MMKSI.

"Kami ingin menyambut Anda di stan Mitsubishi Motors pada GIIAS Medan 2022, di mana kami tidak hanya menghadirkan produk unggulan, tetapi juga pengalaman 'Life’s Adventure', sebagai konsep branding baru kami," ujar Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, Rabu (5/10).

Life’s Adventure menurut Tsuchida, adalah perjalanan yang terjadi setiap hari dalam hidup, tantangan, peluang, kesuksesan, dan segala sesuatu di antaranya. Merupakan tujuan setiap orang untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas hidup agar dapat lebih bahagia dan mencapai lebih banyak kesuksesan.

Dalam ajang ini, MMKSI menghadirkan beberapa model unggulannya seperti New Pajero Sport, New Xpander, dan model yang baru diluncurkan pada Agustus lalu yaitu New Xpander Cross. Tidak hanya itu, MMKSI tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat Medan untuk merasakan langsung produk Mitsubishi Motors melalui unit test drive yang terdiri dari New Xpander dan New Xpander Cross.

Performa penjualan kendaraan Mitsubishi Motors di kota Medan pun cukup tinggi dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penjualan MMKSI di Sumatra Utara. Wilayah Sumatra Utara berkontribusi

sebesar 27% terhadap penjualan di Sumatra yang didominasi oleh model Xpander & Xpander Cross.

Di GIIAS Medan, MMKSI membagi booth menjadi tiga zona yang terdiri dari:

Daily Life’s Adventure Zone

MMKSI menampilkan dua model kendaraan andalannya yaitu New Xpander dan New Xpander Cross yang siap menemani petualangan hidup keluarga Indonesia dalam menghadapi seluruh tantangan sehari-hari mereka serta memotivasi para penggunanya untuk terus bersemangat dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya.

Tomorrow Life’s Adventure Zone

Zona ini akan mensimboliskan hubungan selanjutnya dari para pengguna kendaraan Mitsubishi Motors dengan layanan purna jual yang semakin prima dan menguntungkan, serta layanan digitalisasi yang semakin memudahkan konsumen dengan My Mitsubishi Motors ID.

Wonderful Life’s Adventure Zone

Zona ini hadir untuk menemani pengunjung yang ingin membawa petualangan hidupnya ke level yang lebih ekstrem di mana produk Mitsubishi Motors yang hadir pada zona ini hadir untuk memberikan sensasi petualangan yang luar biasa dan menemani passion dari para penggunanya. Produk yang ada pada produk ini yaitu New Pajero Sport. (S-4)