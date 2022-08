Daihatsu Berikan Kemudahan dan Promo Menarik di GIIAS 2022

DAIHATSU kembali hadir di event pameran GIIAS (GAIKINDO Indonesia International Autoshow) 2022 yang berlokasi di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan mulai 11-21 Agustus 2022.

Di sini, Sahabat Daihatsu bisa memesan mobil impian mulai dari All New Terios, All New Xenia, Rocky, New Sigra, New Sirion, Ayla, Luxio bahkan Gran Max.

Apapun pilihan cara pembayarannya, pembelian Daihatsu dilengkapi sales program menarik, berlaku khusus di GIIAS tahun 2022.

Di ajang otomotif internasional ini, Daihatsu memberikan beragam promo menarik yang hanya bisa didapatkan untuk pembelian Daihatsu di GIIAS 2022, seperti

Bunga spesial mulai dari 0,77% per tahun dan gratis biaya administrasi untuk semua pembelian kredit. Diskon spesial untuk semua pembelian di GIIAS 2022. Cash back spesial khusus untuk tukar tambah mobil dari merek apapun ke Daihatsu baru. DP Ringan khusus untuk pembelian All New Xenia secara kredit dan free asuransi 1-tahun Total Loss Only untuk pembelian cash. Gratis oli & spare part 30.000km atau 2 tahun, khusus pembelian Daihatsu Rocky. Program undian berhadiah 3 unit motor untuk 3 pemenang.

Sahabat Daihatsu juga bisa melakukan Test Drive mobil All New Xenia, Terios & New Rocky refreshment yang baru saja diluncurkan di GIIAS 2022.

“Sebagai brand yang dicintai generasi milenial & keluarga Indonesia, Daihatsu bekerjasama dengan value chain Astra memberikan layanan lengkap mulai dari pembiayaan, perlindungan kendaraan, tukar tambah, hingga konsultasi pembiayaan digital," ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO).

"Di GIIAS 2022 ini, wiraniaga handal Daihatsu siap mendampingi sahabat Daihatsu dalam menentukan pilihan mobil impian dan pembiayaan yang sesuai dengan rencana finansialnya. Dapatkan segera promo menarik yang hanya bisa didapatkan di GIIAS 2022 ini,” tutur Hendrayadi. (RO/OL-09)