Rayakan HUT Ke-5 Wuling Buka Pameran dan Pemesanan Air ev

MERAYAKAN hari jadinya yang kelima, Wuling Motors (Wuling) menggelar pameran di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (13/7) dengan menghadirkan ragam lini produknya. Pada kegiatan yang berlangsung hingga 17 Juli 2022 nanti, Wuling tidak lupa menghadirkan kendaraan listrik terbarunya, Air ev yang sudah dapat dipesan mulai Senin lalu secara nasional melalui tiga pilihan cara, yakni di diler resmi Wuling, secara daring via Wuling.id, atau exclusive e-commerce partner Blibli.com. Tidak ketinggalan dihadirkan berbagai promo bagi pengunjung yang melakukan pemesanan selama pameran.

"Sejalan dengan tema 'Drive Your Future' yang diusung Wuling pada perayaan tahun ini, kami menampilkan Air ev yang menghadirkan kemudahan berkendara di perkotaan dan juga mendukung gaya hidup eco-friendly bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kami berharap, Air ev dapat menjawab kebutuhan mobilitas ramah lingkungan untuk udara yang lebih baik di masa depan. Kendaraan listrik ini juga sudah dapat dipesan secara resmi," ujar Regional Sales Area Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga, Rabu (13/7).

Nama Air ev sendiri terinspirasi dari udara yang bergerak bebas dan memberikan kesegaran. Wuling Air ev menonjolkan kemudahan berkendara bebas polusi yang menjadikan penggunanya untuk bergerak bebas menembus tantangan perkotaan didukung dengan berbagai fitur pintar. Pengisian daya Wuling Air ev juga dapat dilakukan dengan mudah di rumah. Sesuai dengan tagline 'Drive For A Green Life' yang diusungnya, Wuling Air ev sangat sesuai bagi konsumen dari semua kalangan yang bangga dan ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Mengenai keunggulannya, Wuling Air ev didukung sasis kukuh, dibalut desain eksterior future-tech yang memadukan unsur teknologi serta futuristis. Wuling pun memastikan bahwa keamanan baterai di kendaraan listriknya ini terjamin sehingga konsumen dapat merasa tenang selama perjalanan. Dengan desainnya yang kompak, Wuling Air ev juga memiliki kabin yang nyaman untuk memuat empat penumpang. Pengguna Wuling Air ev pun dimanjakan dengan beragam fitur cerdas.

Di acara pameran kali ini, Wuling menampilkan lini produk yang sudah dipasarkan sebelumnya di Tanah Air, seperti Almaz RS, The First Leading Intelligent Digital Car yang dilengkapi teknologi perintah suara satu-satunya berbahasa Indonesia Wuling Indonesian Command (WIND). Ada juga fitur Internet of Vehicle (IoV) yang dapat diakses melalui Wuling remote control app, MyWuling+, dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang merupakan fitur keselamatan berkendara terkini yang tersemat pada Almaz RS. Selain itu, New Cortez yang merupakan Smart MPV dari Wuling dan New Confero S turut melengkapi lini produk MPV di pameran tersebut.

Promo HUT Kelima Wuling

Promo spesial 5th Wuling Anniversary terdiri dari bunga rendah hanya 5% selama 5 tahun, cashback tambahan hingga Rp5 juta, bebas biaya perawatan hingga 4 tahun/50.000 km.

Khusus untuk prebook Air ev menawarkan special offer berupa Non CO2 Mileage Incentive untuk 6 bulan, dan Exclusive Emblem. Untuk melakukan prebook Air ev dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui diler resmi Wuling, Website Wuling.id, atau exclusive e-commerce partner: Blibli.com. (S-4)