Wuling Ajak Masyarakat Mengenal Calon Kendaraan Listrik Produksi Dalam Negeri

BERTEMPAT di Central Park, Wuling menggelar acara Pre-Launch kendaraan listrik di acara bertajuk Wuling Motors: Electrify Your World mulai 1 hingga 5 Juni mendatang. Acara ini merupakan bagian dari langkah Wuling untuk mewujudkan komitmennya dalam percepatan elektrifikasi kendaraan. Mobil EV yang akan segera dipasarkan di Indonesia ini mengaplikasikan bahasa desain future-tech yang memadukan sentuhan masa depan dan teknologi.

"Wuling telah menampilkan kendaraan listrik berbasis Global Small Electric Vehicle (GSEV) di berbagai ajang pameran otomotif di Tanah Air sejak tahun 2018 sebagai bentuk kesiapan Wuling dalam memasuki era elektrifikasi kendaraan di Indonesia dan dalam waktu dekat kami akan mewujudkannya. Kami sangat mengapresiasi sambutan positif yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menyambut kehadiran kendaraan listrik Wuling. Tentunya hal ini yang mendorong kami untuk terus berinovasi melalui kendaraan ramah lingkungan," papar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Rabu (1/6).

Pada akhir Maret 2022 lalu, Wuling juga telah mengumumkan sketsa wujud kendaraan listrik yang akan dipasarkan di Indonesia sebagai gambaran nyata mengenai kemajuan pengembangan lini kendaraan listriknya, dan sekarang, Wuling membawa serta eksterior kendaraan listriknya untuk menyapa masyarakat Indonesia.

Di kegiatan pre-launch ini, Wuling memamerkan sebanyak lima unit Wuling EV yang mengaplikasikan pilihan warna menarik di Laguna Atrium Central Park, Jakarta. Acara ini dibuka untuk umum dan juga dimeriahkan dengan beragam aktivitas seru, seperti Snap & Win dan What They Say serta Sketch Your Own GSEV. Selain itu akan ada special performance di akhir pekan

Untuk Snap & Win pengunjung dapat mengikutinya dengan cara berfoto bersama dengan Wuling EV dan posting di sosial media (Instagram atau Tiktok) dengan total hadiah sebesar Rp10 juta sedangkan, What They Say, pengunjung bisa berpartisipasi dengan menuliskan pendapatnya tentang Wuling EV dengan melakukan scan barcode saat acara berlangsung, atau dengan mengakses wuling.id/wulingev. Kemudian, untuk Sketch Your Own GSEV, pengunjung diharuskan mengikuti seluruh akun media sosial Wuling dan facebook page, lalu mengunduh file sketsa Wuling EV pada website resmi Wuling untuk diberikan kreasi sesuai keinginan serta mengunggahnya sampai batas 31 Juli 2022. .

"Mari datang dan kunjungi Wuling Motors: Electrify Your World di Central Park, Jakarta. Saksikan secara langsung tampilan dari eksterior Wuling EV yang akan hadir di pasar Indonesia. Ikuti juga ragam kegiatan seru bersama Wuling EV di sini," ajak Dian Asmahani. (S-4)