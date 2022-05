Galakkan Gerakan Indonesia Bebas Emisi, Toyota dan Undip Gelar Seminar Nasional

MEMPERINGATI 50 Tahun keberadaan Toyota Indonesia untuk menuju 50 tahun mendatang berkontribusi bagi industri otomotif nasional, Toyota bersama Universitas Diponegoro (Undip), Semarang mengadakan Seminar Nasional dengan tema '100 Years of Indonesia Automotive Industry, Realizing Indonesia Net-Zero Emission'. Seminar ini merupakan bagian dari upaya mendukung dan mewujudkan cita-cita Pemerintah mencapai target masa depan Indonesia 'Bebas Emisi'.

“Aktivitas seminar nasional ini harapannya dapat menjadi wadah diskusi komprehensif yang membantu dan mendukung akselerasi Indonesia mencapai target Net-Zero Emission. Hal tersebut tentunya dapat terwujud melalui sinergi bersama antara Institusi Pendidikan, Generasi Muda, dan juga sektor industri khususnya Industri Otomotif nasional,” ujar Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono.

Netralitas karbon akan menjadi penggerak utama perubahan di masa depan untuk segala sektor kehidupan, dan generasi muda nantinya akan memimpin Indonesia menjadi pemain global. Toyota meyakini bahwa mahasiswa sebagai generasi muda dapat disiapkan lebih awal dalam mengambil inisiasi gerakan hijau, demi menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Institusi Pendidikan Tinggi memegang peranan strategis dalam mengembangkan, mengkaji, dan menyiapkan generasi muda sebagai SDM penerus berdaya saing tinggi.

Paparan seminar nasional dibuka oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Ir Emma Rachmawati MSc yang memaparkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target net-zero emission, serta pencapaian maupun strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia.

Tuan rumah penyelenggaraan aktivitas perdana seminar nasional yaitu Undip akan menghadirkan Kepala Department Perencanaan Kota dan Wilayah Fakultas Teknis Mesin Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS akan memberikan perspektif global tentang net-zero emission, komitmen, kontribusi, dan pencapaian Indonesia maupun industri yang bisa dilakukan.

Wiwandari juga akan memberikan penjelasan mengenai strategi negara lain yang bisa dijadikan contoh dan tolok ukur yang kemudian dapat diaplikasikan di dalam negeri. Selain itu, peran akademisi melalui penelitian dalam mendukung strategi implementasi target bebas emisi maupun tantangan yang kemudian hari akan dihadapi juga menjadi pembahasan detail yang disampaikan.

Kontribusi Strategis Generasi Muda Indonesia



Toyota Indonesia berkontribusi dan turut serta dalam upaya pengurangan emisi melalui ragam pilihan teknologi elektrifikasi 'multi-pathway' sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam memerangi emisi karbon (carbon is our enemy).

Berbagai pilihan teknologi elektrifikasi yang dapat diakses oleh semua pihak 'no one left behind' juga dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini bertujuan agar Indonesia menjadi pemain global produsen kendaraan listrik yang dapat berkompetisi dan berperan penting dalam supply chain pasar internasional.

Aktivitas seminar nasional ini juga merupakan rangkaian series peluncuran xEV Center yang telah dilaksanakan pekan lalu (19 Mei 2022). xEV Center menampilkan penjelasan lengkap mengenai teknologi dan menyediakan fasilitas display serta unit driving experience model kendaraan elektrifikasi.

Kehadiran xEV Center diharapkan dalam merealisasikan sinergi positif antara universitas dan sektor industri otomotif nasional. Kontribusi strategis para generasi muda sebagai pelopor dalam kegiatan pembelajaran serta penelitian teknologi elektrifikasi, energi hijau dan mobility di Indonesia merupakan langkah awal yang baik untuk persiapan ekosistem elektrifikasi di Indonesia.

Corporate Affairs External Director TMMIN Bob Azam mengatakan, perusahaannya ingin terus berkontribusi bagi masa depan netralitas karbon Indonesia melalui peningkatan kapabilitas SDM nasional yang sejalan dengan filosofi kami 'Make People Before Make Product'.

"Pengembangan generasi muda saat mengenyam pendidikan tinggi menjadi momen penting bagi universitas di Indonesia agar dapat berperan aktif dalam mempersiapkan serta mengembangkan kemampuan maupun pengetahuan mahasiswa dalam teknologi hijau sehingga siap berkontribusi di industri era elektrifikasi,” imbuh Bob. (S-4)