Isuzu Meriahkan Pameran JAW 2022

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) turut serta dalam pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) pada 12 Maret sampai 20 Maret 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Selama kegiatan ini berlangsung, booth Isuzu Astra yang berada di hall B1 memamerkan produk dan memberikan program menarik untuk konsumen.

Pada kesempatan ini Isuzu menghadirkan produk unggulannya, yaitu Traga Blind Van, All New Isuzu mu-X 4X4, All New Isuzu D-Max, serta Isuzu ELF dengan aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan. Selain itu, tersedia juga unit test drive, seperti All New Isuzu mu-X 4X dan All New Isuzu D-Max.

“Selama pameran Jakarta Auto Week (JAW) 2022 ini, kami menampilkan beragam produk Isuzu andalan kami. Bahkan kami juga ikut memberikan program penjualan menarik untuk konsumen yang melakukan transaksi selama pameran JAW berlangsung,” ungkap President Director IAMI Jap Ernando Demily, Sabtu (12/3).

Selama pameran berlangsung, sambung Ernando, Isuzu juga memberikan beragam program menarik untuk konsumen yang melakukan pembelian unit di pameran JAW 2022. Diantaranya adalah voucer senilai Rp500 ribu untuk setiap pembelian unit Isuzu Traga, voucer Rp1 juta untuk setiap pembelian Isuzu ELF dan voucer senilai Rp2 juta untuk setiap pembelian Isuzu Giga.

Tentunya, konsumen yang berhak mendapatkan program tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Salah satu contohnya, yaitu melakukan pemesanan di tempat pameran JAW 2022, serta membayar tanda jadi minimal Rp2 juta.

Bukan hanya itu, khusus untuk pembelian unit All New Isuzu D-Max semua tipe (DC, Rodeo, dan SC) serta All New Isuzu Mu-X 4X4, konsumen akan mendapatkan Free XServe Xtra, gratis perawatan 3 tahun atau 40.000 km, termasuk part, jasa, dan bahan. Serta Gratis Aksesoris Bed Liner untuk pembelian All New Isuzu D-Max DC dan Rodeo.

Tidak hanya itu, konsumen juga berkesempatan mendapatkan lucky dip menarik, seperti Smart TV Samsung 32 inci, voucer belanja MAP Rp500 ribu, bluetooth speaker, Sony headphone, Mi Band dan hadiah menarik lainnya, untuk setiap pembelian All New Isuzu mu-X 4x4 dan All New Isuzu D-Max di ajang pameran. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan hadiah langsung selama di pameran.

“Program-program tersebut kami berikan untuk konsumen setia kami yang melakukan pemesanan selama di pameran GJAW 2022. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen kami, baik itu dari sisi produk sampai after sales," tutup Ernando. (S-4)