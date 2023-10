Sejarah Isuzu Terekam di Museum Isuzu Plaza

DALAM rangkaian Media Trip Isuzu to Japan Mobility Show (JMS) 2023, salah satu destinasi yang dikunjungi adalah Isuzu Plaza. Isuzu Plaza merupakan fasilitas museum khusus yang dibangun Isuzu pada April 2017, dalam rangka memperingati hari jadi Isuzu Motors yang ke-80.

Museum yang terletak dekat dengan pabrik Isuzu (Fujisawa Plant) ini menyajikan informasi serta edukasi bagi pengunjung tentang produk merek ini. Mulai dari sejarah, produk, hingga teknologi masa depan Isuzu.

Perusahaan otomotif tertua di Jepang ini dimulai pada 1916. Saat itu Tokyo Ishikawajima Ship-building and Engineering Co.,Ltd dan Tokyo Gas dan Electric Industrial Co, mulai berinisiatif membangun perusahaan otomotif, tahun 1949 dinamakan Isuzu Motors Limited.

Berbagai model kendaraan yang dikeluarkan Isuzu ditampilkan di sini. Salah satu model paling menarik yang seakan menyambut para pengunjung adalah Wolseley CP Truck tahun 1924. Ini adalah truk tertua yang dirakit di Jepang, hasil kerjasama dengan perusahaan asal Inggris, Wolseley.

Di area koleksi model Isuzu yang ikonik dari masa lampau (History of Isuzu) dipajang berbagai kendaraan, seperti Bus Sumida M 1932, Truk TX80 1948, Isuzu Elf TLD20 1963, sedan Isuzu Bellel 1961, Chevrolet Luv 1972, hingga Isuzu Gemini 1974.

Model-model Isuzu terbaru juga menjadi ‘bintang’ di area museum Isuzu Plaza. Dipajang berbagai model seperti kendaraan ‘special rescue’, bus tandem Isuzu Erga, Isuzu Giga Tractor, heavy-duty truk Isuzu Giga Dumper, medium duty-truck Forward, light-duty truck Elf, dan D-Max.

Di area museum lain juga dipajang berbagai peraga interaktif, yang memudahkan pengunjung memahami proses pembuatan kendaraan Isuzu. Lengkap dengan fitur dan teknologi yang disematkan pada produk Isuzu terbaru.

Tak ketinggalan di salah satu sudut museum, dipajang beragam varian mesin diesel Isuzu legendaris. Di area ini sekaligus menunjukan supremasi Isuzu di teknologi mesin diesel dari masa ke masa. Seperti mesin DL210, 4EE2-TC, 10TD1, 6BB1, 6SD1-TC, Sumida DA4, dan sebagainya lengkap beserta spesifikasi serta sejarahnya.

Sudah 100 tahun Isuzu berkontribusi pada dunia otomotif Jepang. Hingga kini merek teratas ini sudah melahirkan kendaraan niaga yang tangguh disegala medan. Bahkan saat ini, inovasi Isuzu juga membidik transportasi masa depan, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tiga pilar; Innovation for Earth, Innovation for Society dan Innovation for Life.

Teknologi Mesin Diesel Modern

Fokus sejak awal mengembangkan mesin diesel, Isuzu terus mengadopsi teknologi mesin diesel modern untuk kendaraan-kendaraannya, termasuk di Indonesia. Kendaraan-kendaraan Isuzu di Indonesia telah menggunakan teknologi mesin diesel modern berstandar common rail yang bertenaga, namun irit serta ramah lingkungan.

Sebut saja Isuzu Traga dengan mesin 4 silinder 4AJA1-CR yang dilengkapi VGT Turbo Intercooler. Lalu Isuzu Elf yang kini punya teknologi mesin Common Rail 4JJ1-TC, dan Isuzu Giga yang disematkan mesin heavy duty common rail 6HK1-TCN, keduanya telah dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar Euro4.

Keunggulan mesin diesel Isuzu telah terbukti sejak lama, merupakan DNA Isuzu yang terus diwariskan hingga kini. Seperti produk legendaris Isuzu Panther. Sedikit berbeda dengan Isuzu pada era Isuzu Panther sebagai mobil passanger, Isuzu pada era kendaraan komersial fokus melahirkan kendaraan berserta solusi layanan yang menjadi mitra (partner) dalam perjalanan bisnis para konsumennya. Semangat ini Isuzu hadirkan melalui tagline Real Partner. Real Journey.

Isuzu percaya diri akan reputasi yang dibangun sejak lama. Dukungan sumber daya mumpuni di setiap lini produksi dan distribusi Isuzu, mengantarkan jutaan pegiat bisnis mencapai kesuksesannya. Selalu bergerak lebih cepat menjaga presisi, mengerjakan selalu tepat, memastikan kualitas terantar dengan hebat.

Isuzu menggerakkan roda produksi berstandar tinggi, selalu berupaya menjalankan aktivitas produksi untuk menghasilkan produk yang unggul dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Produk yang ramah lingkungan mendukung kehidupan bumi agar tetap lestari.

Tak pernah diam, tak pernah puas - Isuzu hanya memberikan kualitas terbaik. Kami sadar meraih yang terbaik adalah sebuah perjalanan tanpa henti. Sebagai pionir mobil pertama di Jepang, hingga menjadi produsen truk nomor 1 di 45 negara, setiap langkah Isuzu adalah perjalanan menuju hidup yang makin bermakna. Kemudahan dalam proses penjualan, dukungan purna jual yang andal dan biaya perawatan yang ekonomis, membuat setiap produk Isuzu adalah pendukung usaha Anda yang terpercaya.

Isuzu memberi Anda keunggulan nyata, yang membuat Anda percaya diri menghadapi tantangan setiap hari. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, Isuzu selalu hadir di setiap langkah dalam perjalanan Anda menuju sukses. Isuzu Real Partner. Real Journey.

Beragam lini produk Isuzu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Commercial Vehicle (CV) dan Light Commercial Vehicle (LCV). CV terdiri dari medium pick up IsuzuTraga, light truck Isuzu Elf dan medium truck Isuzu Giga. Sedangkan dalam kategori LCV terdapat beberapa kendaraan yang ditawarkan, yaitu Isuzu D-Max dan Isuzu mu-X. Isuzu akan terus mengembangkan produk guna memenuhi permintaan customer akan kendaraan berkualitas yang sesuai dengan setiap kondisi dan tantangan yang ada. (RO/Z-3)