 All New Avanza Sabet Penghargaan Top Brand Award

All New Avanza berhasil mendapatkan Top Brand Award 2022 di kategori kendaraan MPV. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi All New Avanza sebagai kendaraan pilihan pelanggan di segmennya. Penghargaan diberikan dalam acara Top Brand 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing Group.

Penilaiannya sendiri berdasarkan hasil riset yang dilakukan Frontier Group, melalui survey di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, Samarinda, Denpasar, Yogyakarta, dan Banjarmasin, dengan responden lebih dari 14.000 konsumen, baik secara wawancara langsung maupun survei daring. Avanza menjadi favorit konsumen di segment Low MPV hampir di seluruh Indonesia.

“Selama lebih dari 18 tahun eksistensinya, All New Avanza tetap dipercaya masyarakat menjadi salah satu MPV terlaris di tanah air. Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan dimana produk dan teknologi Toyota tetap diminati oleh pelanggan dalam mendukung kemudahan bermobilitas mereka,” ujar Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Rabu (2/3)..

Sejak diperkenalkan pada 2003, Avanza memang dikembangkan sebagai MPV 7-seater yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas pelanggan di Indonesia. Pada November 2021 lalu, TAM memperkenalkan generasi baru All New Avanza bersamaan dengan All New Veloz sebagai MPV 7-seater yang mewakili era baru mobilitas dengan tetap mempertahankan DNA yang andal, tahan lama, dan value for money untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat modern terhadap ever-better car yang nyaman dan aman bagi seluruh anggota keluarga.

Sejak diluncurkan pada November 2021 hingga Januari 2022 lalu, All New Avanza telah membukukan penjualan ritel lebih dari 9.800 unit, di mana kontributor terbesar berasal dari 1.5 G M/T dengan lebih dari 4.000 unit atau sekitar 48% dari total penjualan All New Avanza. (S-4)