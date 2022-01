Waymo Siapkan Robotaxi Tanpa Roda Kemudi

WAYMO LLC merupakan pengembang teknologi autonomous driving (pengendaraan otonom) Amerika. Waymo juga merupakan anak perusahaan Alphabet Inch, yang merupakan perusahaan induk Google. Waymo, mengoperasikan layanan taksi tanpa pengemudi sepenuhnya kepada publik di Phoenix, Arizona, AS pada Oktober tahun lalu, menjadikannya layanan komersial pertama di dunia yang beroperasi tanpa pengemudi cadangan keselamatan di belakang kemudi.

Saat ini perusahaan telah meluncurkan robotaxi yang sejak awal dirancang sepenuhnya sebagai kendaraan otonom sehingga tidak lagi dilengkapi roda kemudi sama sekali. Kendaraan bertenaga listrik itu juga hadir dalam sosok minivan tanpa pilar B yang memungkinkan lantai dibuat datar dan rendah untuk memudahkan penumpang masuk dan keluar melalui bukaan lebar yang disajikan oleh sepasang pintu geser di masing-masing sisinya.

Kendaraan ini juga menawarkan ruang kaki yang sangat luas. termasuk ruang baris depan dengan tidak adanya roda kemudi maupun pedal-pedal. Dilengkapi kursi yang dapaty direbahkan, layar pengatur, dan benar-benar tanpa pengemudi. Robotaxi ini dirancang dan dikembangkan di Gothenburg, Swedia, dan akan diproduksi oleh Zeekr, yaitu merek mobil listrik dari pabrikan mobil multinasional Tiongkok, Geely.

Menurut Waymo, robotaxi yang akan sesuai dengan standar keselamatan kendaraan Federal AS tersebut akan bergabung dengan armada taksi Waymo One di jalan-jalan AS pada tahun-tahun mendatang. Kapan tepatnya? Hal itu tergantung dari pihak regulator yang menentukan. Yang pasti Waymo memiliki catatan yang baik dalam hal keselamatan.

Dalam lebih dari satu dekade, perangkat lunak self-driving Waymo telah mencatat lebih dari 32 juta km otonom di jalan umum, yang menurut perusahaan lebih dari rata-rata pengemudi dalam hidup mereka. Sejak memulai pengujian di jalan, kendaraan perusahaan hanya terlibat dalam beberapa kecelakaan, kebanyakan kecil dan tidak ada yang mengakibatkan kematian. Kecelakaan yang terjadi pun menurut Waymo, diakibatkan oleh pengemudi lain untuk sebagian besar kecelakaan tersebut. (S-4)