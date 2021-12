Mazda Sabet Tiga Penghargaan Gridoto Award 2021

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) mengumumkan keberhasilan Mazda di ajang tiga penghargaan di ajang Gridoto Award 2021 streaming di Chanel Youtube GridOto dan Otomotif TV.

New Mazda CX-3 SPORT 1.5L berhasil meraih penghargaan sebagai Best of Small-SUV, disusul Mazda2 yang kembali meraih The Best Resale Value-Small HB Category selama dua tahun berturur-turut sejak 2020. Berikutnya adalah Mazda3 yang lagi-lagi meraih penghargaan Best of Medium Hatchback untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2018.

“Penghargaan ini merupakan sebuah prestasi sekaligus kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Membuktikan bahwa produk Mazda dapat memenuhi harapan dan kebutuhan customer di Indonesia khususnya bagi pecinta SUV dan Hatchback. Prestasi ini merupakan bukti bahwa model-model Mazda yang kami hadirkan diterima dengan baik dan menjadi pilihan bagi pengendara mobil dan pecinta otomotif di Indonesia," ujar Managing Director EMI Ricky Thio, akhir November lalu.

Keseluruhan mobil Mazda yang menjadi pemenang di tahun ini seluruhnya sudah menerapkan filosofi disain KODO dengan teknologi SKYACTIV yang telah terbukti memiliki performa tinggi namun tetap irit bahan-bakar. Didukung dengan teknologi safety yang terangkum dalam i-ACTIVSENSE, keseluruhan produk Mazda yang menjadi juara juga dapat memberikan keamanan sekaligus kenyamanan berkendara khas Mazda.

Khususnya Mazda3, merupakan model Mazda yang telah mengadopsi teknologi 'Mazda 7-th generation' dimana teknologi yang disematkan merupakan teknologi terkini yang dimiliki oleh Mazda saat ini.

“Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk secara konsisten mewujudkan keinginan customer setia Mazda dengan semangat Zoom-Zoom yang mendasari rancangan setiap varian Mazda. Kesuksesan ini mencerminkan kerja keras dan kreativitas dari semua pihak, baik dari Mazda Motor Corporation di Jepang, jajaran manajemen PT Eurokars Motor Indonesia dan juga dukungan dari diler serta masyarakat luas. Dan kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada GRIDOTO.com yang telah menyelenggarakan ajang Gridoto Award secara konsisten dan sukses di setiap tahunnya” tutup Ricky Thio.