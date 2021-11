Xpander Kembali Raih Penghargaan Small MPV Terbaik

MITSUBISHI Xpander berhasil menyabet penghargaan di ajang GridOto Award 2021 yang digelar oleh Gridoto.com-Kompas Gramedia Group pada Minggu (7/11), masing-masing sebagai mobil terbaik dalam kategori small MPV 'Best of Small MPV', dan mobil dengan nilai jual kembali terbaik pada kategori small MPV.

Ini merupakan penghargaan yang dipertahankan dari ajang tersebut, setelah tahun sebelumnya Xpander mendapat penghargaan dari ajang yang sama pada 2020 lalu. Tidak hanya Xpander, model Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia lainnya, yakni: Xpander Cross, Triton dan Eclipse Cross, juga mendapatkan penghargaan pada ajang yang sama dengan total 6 penghargaan.

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indoensia (MMKSI) Naoya Nakamura menyampaikan terima kasih kepada Gridoto, Kompas Gramedia atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan

"Penghargaan ini membuktikan bahwa model Mitsubishi Motors tidak hanya unggul dari sisi produk, namun juga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dari sisi purna jugal dengan biaya kepemilikan terbaik yang memudahkan, serta harga jual kembali yang sangat baik, sehingga mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah mobil sebagai teman beragam aktifitas dan bertualang dalam hidup.," ujar Nakamura san.

Daftar penghargaan GridOto Award 2021 yang diraih Mitsubishi

- Xpander - Best of Small MPV

- Xpander - Best Resale Value

- Xpander Cross - Best Resale Value – Small MPV Crossover

- Triton - Best of Double Cabin

- Triton - Best Resale Value – Double Cabin

- Eclipse] Cross- Best of Total Cost of Ownership – Medium SUV

Editor in Chief Gridoto.com Billy Riestianto menjelaskan bahwa dalam memberikan penghargaan kepada model Mitsubishi Motors tim redaksi Gridoto memiliki pertimbangan dan penilaian khusus untuk tiap kategorinya.

Menurut Billy, dari sisi produk, Xpander maupun Triton memberikan value tertinggi dan terbaik di kelasnya. Beberapa parameter yang dinilai adalah performa, fitur, rasa berkendara, pilihan varian hingga value for money, melalui rangkaian pengujian independen dalam satu tahun.

"Dari sisi biaya kepemilikan, Eclipse Cross didapuk sebagai yang terbaik di kelasnya masing-masing atas dasar penilaian total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun yang terdiri atas biaya perawatan, pajak dan BBM dan ditemukan biaya perharinya. Sedangkan harga jual kembali terbaik di kelas masing-masing, disematkan pada Xpander, Xpander Cross, dan Triton, didasarkan pada dengan nilai depresiasi terendah dibandingkan dengan harga jual barunya dalam satuan persentase selama satu tahun,” papar Billy. (S-4)