Fitur Baru New Xpander Bikin Kabin Lebih Sehat

MENJELANG akhir tahun 2022, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali melakukan penyempurnaan fitur pada model MPV andalannya, Mitsubishi New Xpander. Penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan menyisipkan fitur air-filtration pada perangkat air conditioner (A/C) yang menjadikan udara di dalam kabin menjadi lebih sehat.

Tidak hanya sampai di situ, MMKSI juga menyematkan fitur wireless charging yang menjaga daya gadget lebih praktis, tanpa perlu untaian kabel yang merusak pemandangan.

Direktur Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida menjelaskan, sejumlah peningkatan fitur dilakukan pada model Mitsubishi Xpander untuk model tahun 2023, dengan penambahan filter AC untuk varian Ultimate (AT), Sport (AT/MT) dan Exceed (AT/MT).

"Peningkatan pada fitur AC dilakukan dengan menyematkan fitur Micron Air Filtration yang berfungsi mengeliminasi partikel mikroskopis yang mungkin memiliki pengaruh negatif pada alergi dan kesehatan. Partikel ukuran 20 - 50 µm seperti serbuk sari diserap dan dihilangkan dengan menggunakan media filter non-anyaman (nonwoven)." papar Tsuchida san.

Sirkulasi udara yang beredar di dalam kabin, tambah Tsuchida, dapat terfilter secara lebih sempurna sehingga pengguna dapat lebih nyaman dan terlindungi.

"Selain itu, varian Ultimate AT juga mendapatkan fitur wireless charging, untuk meningkatkan kenyamanan konsumen saat berada di dalam kabin dan berkendara,” imbuh Tsuchida dalam siaran resminya.

Fitur baru pada varian New Xpander model tahun 2023 sudah bisa dibeli konsumen di penghujung 2022 ini dengan harga on the road (DKI Jakarta) yang disesuaikan Rp2.000.000 untuk varian Ultimate CVT, dan Rp1.000.000 untuk varian Sport, Exceed, serta GLS untuk pilihan transmisi CVT dan manual.

Penambahan fitur tersebut melengkapi berbagai fitur canggih yang sudah ada, seperti AC model digital agar kabin tetap sejuk selama perjalanan. Pada baris kedua, terdapat cup holder dan arm rest untuk memberi kenyamanan pada penumpang.

Ada juga cruise control, kunci keyless dengan start stop button, tilt & telescopic steering, serta power outlet yang tersedia dari baris depan hingga belakang. Sedangkan pada roda kemudi terdapat tombol pengaturan.

Tidak ketinggalan, fitur headlight auto off saat mesin mati, dan auto lock yang dapat membuat mobil mengunci secara otomatis dalam waktu 30 detik. Dengan adanya fitur tersebut, pemilik Xpander terbaru tidak perlu khawatir saat lupa mengunci mobilnya. Ditambah, terdapat rem parkir yang sudah menggunakan Electric Parking Brake (EPB). (S-4)