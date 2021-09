Piaggio Group Luncurkan Dua Varian Aprilia dan Moto Guzzi (updated)

PT Piaggio Indonesia secara resmi memperkenalkan Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660, serta Moto Guzzi V7 Stone terbaru dan Moto Guzzi V85 TT Travel. Keempat produk dari Aprilia dan Moto Guzzi hadir untuk pengendara baru, pemula, maupun pengendara berpengalaman yang akan memperkaya gaya hidup premium dan jiwa petualang penggunanya.

"Sebagaimana langkah kami didorong oleh Premiumization Roadmap Strategy yang solid, maka selalu penting bagi kami untuk berada pada posisi terdepan di industri dengan produk-produk mutakhir untuk memimpin segmen premium melalui empat brand inti kami – Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi," ujar President Director PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega, Rabu (8/9).

Aprilia RS 660

Aprilia RS 660 hadir bagi pengendara yang mendambakan sensasi adrenalin jalur balap serta pengalaman road riding yang nyaman. Menyuguhkan performa balap sepenuhnya, lengkap dengan keunggulan teknologi terkini sesuai tagline tagline 'A New Era Begins' yang diusungnya.

Performanya didukung mesin paralel twin 659 cc DOHC berprndingin air yang mampu menghasilkan 100 hp pada 10.500 rpm dan torsi 67 Nm pada 8.500 rpm. RS 660 dibanderol Rp650 juta on the road Jakarta.

Aprilia Tuono 660

Sementara Aprilia Tuono 660 literal dapat diartikan sebagai 'Thunder' atau 'Petir' yang memberikan pengalaman berkendara bertenaga namun terasa begitu ringan sesuai tagline 'as powerful as thunder, as light as a cloud'.

Naked bike bergaya bergaya santai ini memberikan kesan rileks dan kasual, serta cocok untuk kebutuhan berkendara sehari-hari maupun turing jarak jauh. Motor ini dijual dengan banderol Rp630 juta.

Moto Guzzi V7 IV Stone

Moto Guzzi V7 melakukan debut pada 1967 dan berhasil menjadi representasi dari motorbike asal Italia dalam hal keunggulan serta desainnya yang berkarakter. Versi terbaru yang merupakan generasi keempat dari Moto Guzzi V7 menjadi evolusi paling penting dalam sejarah V7.

Moto Guzzi V7 IV Stone terbaru ini memiliki desain menawan yang tak lekang oleh waktu dan ditunjang oleh fitur-fitur modern. Motor yang dirancang dan dibuat di Mandello, Italia ini diklaim begitu seru untuk dikendarai berbekal tenaga yang lebih besar namun tetap memastikan kenyamanan berkendara.

Moto Guzzi V7 IV Stone yang dibekali mesin klasik V-twin 90° transversal berpendingin udara berkapasitas 853 cc bertenaga 65 hp pada 6.800 rpm dan torsi 73 Nm pada 5.000 rpm ini dibanderol harga on the road DKI Jakarta Rp535 juta.

Moto Guzzi V85 TT Travel

Moto Guzzi V85 TT (Tutti Terrain/All Terrain) pertama kali diperkenalkan pada 2018, dan langsung mendapat perhatian dan pengakuan dari berbagai media dan pengendara ternama di seluruh dunia atas penampilan unik bergaya retro yang sleek, praktis khas era 1980an.

V85 TT Travel dirancang untuk berkendara penuh petualangan dan mampu melahap medan berat yang membuatnya sempurna bagi pengendara yang bertekad menemukan tujuan baru di garis cakrawala.

Meskipun V85 TT Travel memiliki mesin yang sama dengan V7 yaitu 853 cc, namun dengan tenaga maksimum 76 hp pada 7.500 rpm dan tosri puncak 82 Nm pada 5.000 rpm dengan tranmisi 6-speed. Sedangkan banderol harganya mencapai Rp700 juta. (S-4)