Inilah Daftar Fitur Unggulan Daihatsu Terios

Sebagai kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) yang kompak, Daihatsu Terios sudah menjadi Sahabat Petualang yang telah menemani aktivitas keseharian dan petualangan pelanggan selama 15 tahun. Mobil yang diproduksi secara lokal oleh PT Astra Daihatsu Motor memiliki berbagai fitur menarik dalam balutan desain yang stylish dan tangguh.



Terios dilengkapi berbagai fitur keselamatan terkini, seperti ABS (Anti-Lock Braking System); EBD (Electronic Brake-Force Distribution) yang memaksimalkan performa pengereman; VSC (Vehicle Stability Control) yang dapat mencegah kondisi over steer dan under steer ketika berbelok sehingga aman saat berkendara; serta ESS (Emergency Stop Signal) yang mengaktifkan lampu hazard secara otomatis ketika melakukan pengereman mendadak.

Selain itu, Daihatsu Terios memiliki dual airbag pada bangku depan, serta HSA (Hill Start Assist) yang menjaga mobil agar tidak mundur pada saat posisi stop and go di tanjakan. Daihatsu Terios juga dilengkapi dengan around view monitor yang dapat menampilkan visibilitas 360° sudut kendaraan, sehingga memudahkan para petualang ketika akan bermanuver mundur, melewati jalan sempit dan kondisi berkendara lainnya.

Dalam hal kenyamanan, Terios memiliki ground clearance setinggi 220 mm, sehingga cocok dikendarai di berbagai kondisi jalan. Daihatsu Terios juga dilengkapi fitur keyfree dan push start/stop button yang memudahkan pengendara untuk keluar masuk kendaraan serta menyalakan/mematikan kendaraan.

Terios sudah dilengkapi 6 speaker dan 2 tweeter sehingga memberikan kualitas audio yang baik untuk seluruh penumpang dari baris depan, tengah, hingga belakang. Pengisian baterai gadget juga menjadi lebih mudah bagi seluruh penumpang dengan power outlet di seluruh baris.

Terios juga memiliki fitur auto on headlamp yang berfungsi mengaktifkan lampu secara otomatis ketika memasuki area gelap, dan mematikan lampu utama mobil secara otomatis ketika mesin dimatikan dan menutup pintu pengemudi.

Selain itu, ada juga fitur power window timer memungkinkan kaca jendela pada posisi pengemudi masih dapat dinaik-turunkan 40 detik setelah mesin dimatikan.

"Daihatsu Terios sebagai Sahabat Petualang cocok digunakan untuk aktivitas keseharian di berbagai kondisi jalan, dan siap menjadi DNA (Daily New Adventure) masyarakat Indonesia," ujar Marketing Product Planning Division Head ADM Budi Mahendra. (S-4)