NGK Indonesia Jadi Distributor Resmi Rantai DID

PT NGK Busi Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa selain busi, perusahaannya juga memasarkan produk rantai sepeda motor dengan merek DID. DID merupakan merek rantai sepeda motor berkualitas tinggi dari Jepang yang sudah sangat dikenal di seluruh penjuru dunia. Produk rantai DID juga telah lama beredar di Indonesia, dan ini adalah kali pertama PT NGK Busi Indonesia memperkenalkan produk baru selain busi.

"NGK Busi bermaksud untuk mendiversifikasi jenis-jenis produk yang ditawarkan agar dapat menjaring pangsa pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, kami memulai dengan memperkenalkan produk DID menggunakan jaringan distribusi NGK Busi yang tersebar luas di Indonesia," ungkap Senior Sales & Marketing Manager PT NGK Busi Indonesia Friendky Lay, Selasa (15/6).

Friendky menambahkan bahwa perusahaannya memiliki visi ke depan yang lebih besar dengan terus mengembangkan sayap untuk dapat menjadi spesialis aftermarket automotive brands supplier berkualitas di Indonesia.

"Berbekal pengalaman lebih dari 40 tahun bersama dengan jaringan distribusi dan marketing yang kuat, kami akan memasarkan beberapa produk otomotif dengan kualitas terbaik di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Advisor PT Daido Indonesia Manufacturing Hiroki Nakagawa, selaku pemegang merek resmi rantai DID di Indonesia, kerja sama dengan PT NGK Busi Indonesia adalah langkah yang tepat untuk memperluas jangkauan pemasaran produk DID.

"Untuk memulai kerjasama ini, tim DID Jepang memformulasikan secara khusus produk baru yang pertama kali akan dijual melalui jaringan distribusi PT NGK Busi Indonesia, yaitu produk chain kit kategori N-Series dengan desain lebih optimal, yang akan memberikan banyak keuntungan bagi pengguna motor di Indonesia," ujar Hiroki Nakagawa.

Paket DID chain kit N-Series terdiri dari 1 buah sproket depan, 1 buah sproket belakang, dan 1 buah rantai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pabrikan motor. Setiap paket DID chain kit N-Series memiliki part number sesuai dengan masing-masing sepeda motor.

Alhasil, satu set DID N-Series akan langsung cocok (plug & play) sehingga konsumen maupun pihak bengkel tidak perlu melakukan modifikasi seperti memotong panjang rantai, dan lain-lain.

DID N-Series memiliki beberapa fitur unggulan. Diantaranya adalah penggunaan solid bushing untuk mengurangi risiko rantai mulur dan memperpanjang periode penggantian rantai. Plat rantainya juga dirancang untuk mengurangi kebisingan sehingga sepeda motor lebih nyaman dikendarai.

Rantai DID N-Series juga memiliki koefisien gesek yang sangat rendah sehingga diklaim mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan mengoptimalkan kemampuan akselerasi mesin. (S-4)