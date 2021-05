Gandeng Starvo, Jababeka Siapkan Pengisian Daya Mobil Listrik

EKOSISTEM mobil listrik di Indonesia terus mendapat dukungan banyak pihak. Kali ini, kolaborasi Jababeka dengan Starvo menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kawasan Kota Mandiri jababeka,,Cikarang, Jawa Barat.

Pengadaan SPKLU itu ditandai dengan penandatangan kesepakatan kerja sama antara PT Grahabuana Cikarang dan PT. Starvo Global Energi. Kesepakatan kerjasama ini mencakup pengadaan, penjualan dan pemasangan SPKLUEVCS (Electric Vehicle Charging Station) yang difokuskan di kawasan Kota Jababeka.

Direktur Starvo Global Energi Rachman Elly mengatakan, kerja sama itu tidak hanya sebatas pengadaan, penjualan dan pemasangan EVCS namun juga turut serta memberikan edukasi kepada khalayak calon pembeli properti baik perumahan, pergudangan dengan menyusun program edukasi elektrifikasi bersamaan dengan tim pemasaran properti Jababeka grup.

"Dengan terwujudnya kerjasama baik ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan baru bagi warga di Kota Jababeka, sekaligus menjadi salah satu langkah awal kami dalam mewujudkan Smart Township yang siap menyambut datangnya era industry 4.0 dan society 5.0," kata Sutedja S Darmono, President Director Grahabuana Cikarang.

Director PT. Grahabuana Cikarang Tjahjadi Raharja mengatakanm kerja sama itu sejalan dengan upaya dan komitmen Jababeka dalam menciptakan lingkungan hijau yang ramah. Jababeka Sendiri pernah beberapa kali memperoleh penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK).

Baca juga : Mobil Listrik Bukan Hanya Produksi Tapi Butuh Kesiapan Pasar

Terdapat 3 bisnis model yang telah disepakati antara PT Grahabuana Cikarang dan PT Starvo Global Energi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yaitu; STO (Sell To Operate) difokuskan untuk pengadaan penjualan EV Charger untuk komplek pergudangan smart modern/smart manufacture, SOP (Sell Own Operate) difokuskan untuk pengadaan penjualan EV Charger untuk komplek perumahan smart modern/smart home, ITO (Invest To Operate) difokuskan untuk pengadaan pemasangan EV Charger pada gedung-gedung komersial didalam kawasan Kota Jababeka.

Jangka panjangnya, kedua perusahaan menyepakati untuk membangun Stasiun Pengisian Energi Mobil Listrik di area publik guna menunjang aktifitas perekonomian didalam kawasan dengan mengkolaborasikan bisnis model STO dan ITO.

Langkah PT Grahabuana Cikarang & PT Starvo Global Energi itu pun mendapatkan dukungan dari pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang turut hadir dalam kesempatan penandatanganan Kesepakatan Kerja sama itu/

Starvo menghadirkan applikasi Starvo yang dapat diunduh melalu APP Store dan Google Play, dengan APP Starvo, pengguna EV Charger Starvo dapat dengan leluasa menggunakan fasilitas tersebut secara mudah dan mampu mengetahui stasiun pengisia yang tersedia, besaran Rp/KwH, can tipe connector yang dibutuhkan. (RO/OL-7)