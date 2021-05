All New Mercedes-Benz S-Class Janjikan Kemewahan Modern

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) resmi memperkenalkan generasi terbaru sedan S-Class di Hotel Indonesia Kempinski untuk pasar Tanah Air menggantikan generasi lama berkode W222, Selasa (4/5). New Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury yang akan tersedia di Indonesia mulai Juni 2021.

Dengan hadirnya New Mercedes-Benz berkode produksi W223 ini, pabrikan asal Jerman itu menyatakan siap untuk melanjutkan kepemimpinan di segmen luxury sedan di pasar Indonesia.

“The new S-Class menegaskan komitmen Mercedes-Benz untuk memproduksi kendaraan terbaik di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kemewahan yang diinginkan bertemu dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan tertinggi. Kami yakin bahwa the new S-Class akan kembali menjadi pemimpin yang tak tertandingi di kelasnya,” ujar President Director MBDI Choi Duk Jun.

New Mercedes-Benz S-Class menghadirkan kemewahan modern yang sangat terlihat dibandingkan generasi sebelumnya. Rancangan interior mobil ini menciptakan suasana nyaman dengan karakter santai, elegan, serta berkualitas tinggi.

Desain interior Mercedes-Benz S-Class terbaru telah berevolusi menjadi ruang yang nyaman sebagai rumah dan tempat bekerja. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan kenyamanan mengalami peningkatan, baik di bagian depan maupun belakang. Interior mobil ini juga memberikan kesan yang sangat luas dan nyaman.

New Mercedes-Benz S-Class memiliki dimensi lebih besar dengan panjang 5.289 mm, lebar 1.954, dan tinggi 1.503 mm. Sementara ukuran headroomnya 1.070 mm (depan), 974 mm (belakang), legroom 1.051 mm (depan) dan 1.115 mm (belakang).

Penumpang juga dimanjakan dengan tersedianya sepuluh program pijat yang berbeda menggunakan mode getaran dan dapat meningkatkan efek pijatan santai dengan kehangatan seperti prinsip batu panas. Dalam mencapai tujuan ini, pemanas kursi digabungkan dengan ruang udara tiup di kursi multikontur yang aktif.

Digitalisasi bagian interior membuat All New S-Class semakin cerdas seiring dengan peningkatan besar pada perangkat keras dan lunak. Di antaranya tampilan brilian dengan lima layar besar, yang sebagian menggunakan teknologi OLED, sehingga memudahkan kontrol kendaraan dan fungsi kenyamanan.

Adapun inovasi digital seperti sistem Mercedes-Benz User Experience (MBUX) digabungkan dengan inovasi yang meningkatkan pengalaman berkendara menjadi lebih seru sekaligus lebih aman.

Selain itu terdapat inovasi keselamatan seperti airbag belakang dan PRE-SAFE® Impulse, yang dapat mempersiapkan para penumpang ketika terjadi tabrakan samping sekaligus mengurangi risiko cedera. Fitur tersebut berperan seperti bodyguard yang mendorong pengemudi dan penumpang depan ke dalam, menjauhi zona bahaya.

Dari sisi desain eksterior menghadirkan proposi sempurna untuk tampilan klasik. jarak overhang depan pendek dan overhang belakang yang seimbang, S-Class dirancang sebagai sedan klasik dengan proporsi yang sempurna.

Track yang lebar dan roda yang dipasang rata dengan desain modern membuat kendaraan ini terlihat lebih gagah. Di sisi lain, permukaan bodi yang berkontur secara mewah dengan pahatan khas menciptakan efek cahaya khusus.

Bagian depan mobil juga lebih terlihat berkesan dengan high-status radiator grille. Sementara lampu depan menjadi ciri aspek depan mobil ditambah Daytime Running Light tiga titik yang merupakan ciri khas S-Class.

Tampilan dinamis berlanjut hingga bagian belakang. Berkat desain yang presisi, fitur interior yang sangat detail, dan fungsi animasi tertentu, lampu belakang berkualitas tinggi yang membuat New S-Class memiliki visualisasi pencahayaan yang jelas baik pada siang dan malam hari.

Di setiap lampu depan, DIGITAL LIGHT memiliki modul lampu dengan tiga LED yang sangat bertenaga melalui cahaya yang dibiaskan dan diarahkan oleh 1,3 juta cermin mikro. Oleh karena itu, resolusinya lebih dari 2,6 juta piksel per kendaraan sehingga membuat distribusi cahaya yang sangat presisi.

Department Manager Product, Pricing, and Ordering Management MBDI Radite Erlangga menejelaskan, New Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury menggunakan mesin M256 dengan kapasitas 2.999 cc inline-6 dan menghasilkan tenaga 367 hp serta torsi 500 Nm.

“Mesin ini juga menggunakan teknologi starter-alternator EQ Boost 48-Volt yang tidak hanya membuat kendaraan lebih halus tapi juga lebih efisien dan bertenaga,” katanya.

Mobil ini dibanderol dengan harga Rp3.099.000.000 dan menurut Deputy Director, Sales Operations and Product Management MBDI Kariyanto Hardjosoemarto, harga tersebut sudah termasuk layanan StarService 5 tahun dan garansi 3 tahun.

“Mulai April tahun ini kami memperkenalkan 5 years StarService. Ini menggantikan 3 years Integrated Service Package yang kami miliki sebelumnya. Jadi melalui 5 years StarService ini Mercedes memberikan perawatan dan pelayanan selama 5 tahun tanpa batasan kilometer,” ungkapnya. (Ifa/S-4)