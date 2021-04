Promo Tiket IIMS 'Buy One Get One Free'

Panitia Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021 memberlakukan promo bagi pengunjung yang ingin hadir di IIMS di JIEXpo Kemayoran berupa promo spesial ticket weekdays Buy 1 Get 1 Royalti Program.

Program ini berlaku bagi pengunjung yang dapat menunjukkan STNK kendaraan beberapa APM seperti BMW, DFSK, Honda, MG, Mini, Mitsubishi, Prestige, Renault, Toyota, Wuling, Jeep, Benelli, Astra Honda Motor, Italjet, Kawasaki, Niu, Royal Allloy, Royal Enfield, Selis, KTM, dan Husqvarna.

Pengunjung dapat menunjukan STNK Kendaraan ke Help Desk yang tersedia di setiap entrance gate untuk claim tiket gratis. Promo ini berlaku yaitu 1 STNK untuk 1 kali promo Buy 1 Get 1 dan tidak berlaku kelipatan. Promo spesial ini juga berlaku bagi pengunjung yang telah membeli tiket weekdays melalui website, Indomaret, dan on the spot.

Salah satu daya tarik IIMS Hybrid 2021 di JIExpo Kemayoran adalah adanya kesempatan untuk merasakan berkendara mobil dan motor yang diinginkan lewat program test drive & ride.

Deretan kendaraan dari berbagai brand tersedia untuk pengunjung yang ingin melakukan test drive & ride yang berlokasi di area outdoor setiap hari selama pelaksanaan IIMS berlangsung hingga 25 April 2021, mulai pukul 11.00 hingga 18.00 WIB.

Pengunjung yang ingin mengikuti program ini diwajibkan sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kemudian melakukan registrasi online untuk menentukan waktu test drive & ride via www.indonesianmotorshow.com/test-ride. Peserta akan menerima konfirmasi via email dan wajib menunjukan pada saat kegiatan test drive & ride sesuai nomor antrian test drive & ride.

Selain diwajibkan mengikuti protokol kesehatan calon peserta test drive & ride juga diwajibkan membawa perlengkapan riding gear pribadi seprti helm, masker/buff, sarung tangan dan hand sanitizer, demi menekan penyebaran covid-19.

"Saya sangat bahagia bisa datang kesini setelah setahun tidak pernah ada event otomotif lagi. IIMS Hybrid 2021 luar biasa sekali, saya merasa nyaman karena protokol kesehatannya ketat sekali," ungkap Rico, salah satu peserta test drive & ride.

Rico juga mengaku sangat puas bisa merasakan secara langsung mobil listrik MG ZS EV yang merupakan mobil idamannya. (S-4)