New Honda HR-V untuk Juara Indonesia's Next Top Model 2020

PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan 1 unit New Honda HR-V 1.5L E Special Edition kepada Danella Ilene Kurniawan sebagai juara pertama program pencarian bakat model berskala internasional, Indonesia's Next Top Model (INTM) 2020. Ilene juga berhasil meraih foto terbaik saat pemotretan dengan aksi Matador menggunakan mobil New Honda HR-V.

Sejak INTM 2020 berlangsung pada November 2020, beberapa line up mobil Honda telah berkolaborasi dengan para kontestan di beberapa tantangan yang diberikan. Para kontestan juga selalu menggunakan mobil Honda untuk mendukung mobilitas yang tinggi.

"New Honda HR-V menjadi hadiah yang sangat tepat untuk pemenang karena sesuai dengan karakternya yang stylish dan juga modern. Kami harap semua finalis dan pemenang yang telah berjuang di ajang ini dapat melanjutkan karier yang lebih luas lagi di dunia entertainment." ujar Communication Strategy HPM Adhi Parama Sugarda melalui siaran resminya, Selasa (13/4).

Honda HR-V pertama kali diluncurkan pada 2015. Hingga saat ini, Honda HR-V 1.5L telah terjual sebanyak 197.651 unit dan telah menjadi salah satu model terlaris Honda.

INTM adalah sebuah ajang pencarian bakat model level internasional yang secara khusus dilakukan di Indonesia. Program ini telah mendapatkan lisensi dari America's Next Top Model dan diadaptasi dari Asia's Next Top Model.

Dari sekitar 400 pendaftar yang memenuhi kriteria dasar, dipilih 16 model dari seluruh Indonesia untuk menjalani masa karantina sekaligus menghadapi babak eliminasi setiap minggu. (S-4)