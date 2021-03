Mengenal Lebih Dekat Fitur Pajero Sport Dakar

SEIRING dengan perkembangan teknologi dan tuntutan konsumen akan kendaraan yang tidak hanya mampu menjelajah berbagai medan, tatapi juga kaya akan fitur modern, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akhirnya meluncurkan New Pajero Sport pertengahan bulan lalu.

Tidak hanya itu, Mitsubishi juga melakukan sentuhan ulang pada wajah dan beberapa komponen eksterior kendaraan yang membuatnya semakin menguatkan aura maskulin pada kendaraan yang identik dengan ketangguhan ini.

Tampilan depan New Pajero Sport kini mengusung bahasa desain khas Mitsubishi terbaru 'Dynamic Shield' yang sudah lebih dulu diiplementasikan pada model Xpander dan New Triton. Mulai dari bumper baru, gril baru serta lampu utama baru. Begitu juga bagian belakang dengan desain baru pada lampu kombinasinya.

Selain mengubah desain bagian depan yang turut meningkatkan visibilitas pengemudi, banyak fitur baru yang ikut ditambahkan, terutama untuk varian Dakar (4x2 A/T) ke atas yang mencakup sisi keamanan dan keselamatan, kenyamanan, serta kemewahan.

Selain hadirnya pelek alloy baru two-tone 18 inci yang menghiasi eksteriornya, bagian interior juga menawarkan kenyamanan maksimal dengan hadirnya Smartphone-Link Display Audio (SDA) berukuran 8 inci, New Design Dual Zone Climate Control AC, dan New Floor Console, plus Power Outlet AC 220 Volt berdaya 150 Watt.

Fitur-fitur canggih teranyar lainnya antara lain Mitsubishi Remote System unik yang memungkinkan sistem ini terkoneksi dengan smartphone melalui sebuah aplikasi. Ada beberapa fungsi penting yang ditawarkan oleh fitur terbaru yang ada si semua varian Dakar ini.

Beberapa fungsi Mitsubishi Remote System diantaranya adalah Vehicle Reminder yang dapat melaporkan status pintu yang sudah terkunci atau sebaliknya, mengecek lampu depan yang mungkin lupa dimatikan, dan sistem lainnya melalui ponsel pemiliknya.

Fungsi lainnya adalah Car Finder untuk memudahkan mencari lokasi mobil di lahan parkir yang luas, Vehicle Information yang menampilkan berbagai informasi kendaraan seperti konsumsi BBM, pengisian BBM dan sebagainya, Operation Assist saat kendaraan tidak merespons remote control, serta Tailgate Operation (khusus untuk varian Dakar Ultimate 4x2).

Varian Dakar 4x2 A/T juga telah dilengkapi Paddle Shifter yang menyajikan sensasi transmisi manual, Auto Dimming Rear view Mirror, Ultrasonic-acceleration Mitigation System (UMS), Full LCD meter display 8 inci, Active Cornering Lamp, Active Stability & Traction Control (ASC&TCL), Hill Start Assist (HSA), Electric Parking Brake (EPB), Brake Auto Hold (BAH), hingga 7 Airbags,



Khusus varian Dakar Ultimate (4x2 A/T) bahkan masih ditambah dengan fitur Power Tail Gate dengan kick sensor, Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Warning (BSW), Forward Collision Mitigation System (FCM), Rear Cross Traffic Alert (RTCA), Lane Change Assist (LCA),

“Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!” ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura saat peluncuran virtual.

Seluruh varian Pajero Sport Dakar dibekali mesin diesel terbaru 4N15 MIVEC berkapasitas 2.4 liter turbo intercooler yang sanggup menghasilkan output maksimal 181 PS pada 3.500 rpm dengan torsi puncak mencapai 430 Nm pada 2.500 rpm yang dikombinasi transmisi otomatis 8 percepatan.

New Pajero Sport hadir dalam enam varian yaitu: Dakar Ultimate 4x4 AT (Rp733,7 juta), Dakar Ultimate 4x2 AT (Rp624,7 juta), Dakar 4x2 AT (Rp575,7 juta), Exceed 4x2 AT (Rp517,8 juta), Exceed 4x2 MT (Rp502,8 juta), GLX 4x4 MT (Rp567,8 juta). (S-4)