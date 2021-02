New Pajero Sport Tampang Kian Gagah Fitur Makin Melimpah

MITSUBISHI New Pajero Sport yang diluncurkan secara virtual oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada Selasa (16/2) lalu, mengusung sederet penyempurnaan yang menarik untuk disimak. Tidak hanya tampilannya yang kian gagah, fiturnya pun kini makin melimpah.

Dari luar depan, tampilan New Pajero Sport kini mengusung bahasa desain khas Mitsubishi terbaru 'Dynamic Shield' yang sudah lebih dulu diiplementasikan pada model Xpander dan New Triton. Lengkap dengan bumper baru, gril baru serta lampu utama baru. Begitu juga bagian belakang dengan desain baru pada lampu kombinasinya.

Selain mengubah desain bagian depan yang turut meningkatkan visibilitas pengemudi, fitur-fitur baru juga ikut ditambahkan. Sebagian besar disematkan pada Dakar Ultimate 4x4 sebagai varian terlengkap. Termasuk kemampuan jelajahnya di medan berat.

Fitur-fitur baru yang mencakup sisi tampilan, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kemewahan antara lain adalah, pelek alloy baru two-tone 18 inci, Active Cornering Lamp, Power Tail Gate dengan kick sensor dan remote control unik yang memungkinkan sistem ini terkoneksi dengan smartphone melalui sebuah aplikasi, serta sunroof.

Selain mempertahankan interior dengan material berkualitas, New Pajero Sport juga menawarkan kenyamanan maksimal di dalam kabin dengan hadirnya Smartphone-Link Display Audio (SDA) berukuran 8 inci, New Design Dual Zone Climate Control AC, dan New Floor Console, plus Power Outlet AC 220 Volt.

Sementara bagi pengemudi ada New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, Multi Around View Monitor, dan LCD meter 8 inci yang mudah dibaca. Perjalanan jauh juga semakin nyaman berkat Adaptive Cruise Control terbaik di kelasnya, dan Paddle Shifter yang memberikan sensasi transmisi manual.

Fitur keselamatannya juga makin lengkap dengan hadirnya Forward Collision Mitigation (FCM), Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS), Blind Spot Warning – Lane Change Assist (BSW-LCA) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Termasuk Electric Parking Brake (EPB), Brake Auto Hold (BAH).

Fitur keamanan lainnya berupa 7 SRS Air Bags, Active Stability & Traction Control (ASTC), Anti-lock Braking System, Electronic Brake Distribution, Brake Assist, didukung teknologi RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) body, dan Rigid Lightweight body.

Melaju di medan berat semakin ringan dengan hadirnya mode off-road dan fitur Super Select 4WD-II. Oleh karena itu mobil ini haadir dengan tagline 'Live the Adventure' sebagai partner yang tepat untuk menemani para pengendara meraih mimpi sekaligus menikmati gaya hidup petualangan tanpa batas.

“Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!” ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura saat peluncuran virtual.

New Pajero Sport hadir dalam enam varian yaitu: Dakar Ultimate 4x4 AT (Rp733,7 juta), Dakar Ultimate 4x2 AT (Rp624,7 juta), Dakar 4x2 AT (Rp575,7 juta), Exceed 4x2 AT (Rp517,8 juta), Exceed 4x2 MT (Rp502,8 juta), GLX 4x4 MT (Rp567,8 juta)

New Pajero Sport memiliki lima pilihan warna yakni Graphite Gray, Deep Bronze, Quartz White Pearl, Sterling Silver dan Jet Black Mica. Khusus untuk pilihan warna Quartz White Pearl terdapat tambahan harga senilai Rp3 juta. (S-4)