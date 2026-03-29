PB ESI Resmi Jadi Mitra Tim Nasional Indonesia untuk Esports Nations Cup 2026 di Riyadh

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
ESPORTS Foundation (EF) secara resmi menunjuk Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sebagai Mitra Tim Nasional (National Team Partner) untuk ajang Esports Nations Cup 2026 (ENC). Kompetisi antarnegara tingkat global yang baru pertama kali digelar ini dijadwalkan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 2–29 November 2026.
Penunjukan ini menegaskan peran vital PB ESI dalam memetakan dan memperkuat ekosistem esports di Indonesia sejak 2020. Sebagai mitra resmi, PB ESI akan memegang kendali penuh atas:
Guna memastikan operasional berjalan maksimal, Glorya Famiela Ralahallo telah ditunjuk sebagai Manajer Tim Nasional Indonesia. Ia bertanggung jawab atas koordinasi pemangku kepentingan serta memastikan tim selaras dengan standar tata kelola ENC.
Ketua Harian PB ESI, Komisaris Jenderal Polisi (P.) Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Esports Indonesia Mendunia.
“Lewat kepercayaan yang diberikan kepada PB ESI sebagai National Team Partner, melalui ajang Esports Nations Cup ini kami berupaya membangun dan memperkuat ekosistem Esports nasional yang terstruktur dan berkelanjutan—mulai dari identifikasi talenta di seluruh penjuru daerah, pengembangan jalur pembinaan, hingga kesiapan menghadapi kompetisi internasional—sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan nasional saat para atlet Indonesia mewakili Merah Putih di level tertinggi Esports,” ujar Bambang
Hans Jagnow, Director National Team Relations dari The Esports Foundation, menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pesaing terkuat dalam gelaran perdana ini.
“Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai judul esports mobile, serta melahirkan sejumlah pemain paling berbakat di dunia. Didukung oleh komunitas penggemar yang luar biasa, Indonesia menjadi salah satu pesaing kunci dalam gelaran perdana Esports Nations Cup. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan PB ESI untuk menyaksikan terbentuknya tim nasional terbaik menuju ENC26,” ujar Jagnow.
Data menunjukkan Indonesia kini merupakan salah satu pasar esports terbesar di Asia Tenggara dengan sekitar 192 juta pemain (menyumbang 43% dari total pemain di kawasan tersebut).
Berbeda dengan kompetisi berbasis klub, ENC memperkenalkan kerangka kerja global yang terfokus pada representasi negara.
Detail mengenai judul gim dan format teknis kompetisi akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang melalui situs resmi esportsnationscup.com. (Z-1)
Esports Nations Cup hadir untuk melengkapi ekosistem kompetisi antarklub yang sudah ada, seperti Esports World Cup.
